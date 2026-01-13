Для тебе Війна в Україні

“Незрозуміла ескалація війни”: реакція США на атаку РФ Орешником

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Січня 2026, 09:47 2 хв.
сша про атаку рф орешніком
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь