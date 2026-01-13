“Незрозуміла ескалація війни”: реакція США на атаку РФ Орешником

Теммі Брюс, заступниця постійного представника США при ООН, вважає атаку на Львівщину з використанням Орешника ескалацією.

Крім того, як пише Радіо Свобода, за словами Брюс, Україна та РФ мають шукати шляхи до врегулювання конфлікту з огляду на мирні зусилля, які очолюються Трампом.

Реакція США на атаку Росії Орешником

Як зауважила заступниця, саме використання цієї балістичної ракети, яка здатна нести ядерний заряд, — це чергова і незрозуміла ескалація війни попри те, що США співпрацюють з Києвом, іншими партнерами та РФ з метою припинення війни за допомогою переговорів.

Вона додала, що такі дії РФ сильно ризикують розширити та посилити цю війну.

Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються, — зазначила Брюс і додала, що такі напади є глузуванням стосовно справи миру, яка має першорядне значення для світу та президента США.

Вона закликала РФ, Україну та Європу до подальшого прагнення миру, щоб покласти край цій війні.

