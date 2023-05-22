Война в Украине

В Белгороде сбрасывают тепловые ловушки с вертолётов: что это такое

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 мая 2023, 16:15
Теплові пастки: що це і з якою метою їх застосовують
Фото: Depositphotos

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