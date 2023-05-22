В Белгороде сбрасывают тепловые ловушки с вертолётов: что это такое

Сегодня, 22 мая, в России происходят довольно странные события. Там летают вертолеты, которые сбрасывают тепловые ловушки, в Белгородской области раздаются выстрелы, взрывы и воздушная тревога. В ГУР Украины заявили, что это создание “полосы безопасности”.

Занимаются этим вопросом Легион Свобода России и РДК. Что такое тепловая ловушка и зачем их применяют — читай в нашем материале.

Что такое тепловая ловушка

Тепловые ловушки также известны как ложные тепловые цели. Их используют в военной авиации, чтобы противодействовать ракетам, которые имеют инфракрасную головку самонаведения. При сгорании они выделяют большое количество тепла. По конструкции они чем-то похожи на сигнальные ракеты.

Их устанавливают на бортах истребителей, вертолетов, чтобы срывать атаки ракет с ПЗРК, советских ракет и подобного. Тепловая ловушка дезориентирует ракету, поэтому она не долетает до цели.

На бортах для них есть держатели, которые называются автоматами сброса или постановки помех. Такие установки есть почти на всех военных средствах авиации.

Ранее и россияне начали устанавливать подобные тепловые ловушки на своих ракетах X-101. Кстати, мы рассказывали о боевых характеристиках ракеты.

Тепловые ловушки чаще всего срабатывают автоматически, поэтому пилоты могут не отвлекаться на потенциальную угрозу. Также они дают возможность безопасно катапультироваться, маневрировать или отходить в безопасное пространство, пока срабатывает ловушка.

Также, если на судах есть тепловые ловушки, ПВО может не всегда отрабатывать удачно.

Раньше мы рассказывали, зачем Украине истребители F-16.

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