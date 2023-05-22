У Бєлгороді скидають теплові пастки з гвинтокрилів: що це таке

Сьогодні, 22 травня, у Росії відбуваються доволі дивні події. Там літають гвинтокрили, які скидають теплові пастки, в Бєлгородській області лунають постріли, вибухи та повітряна тривога. У ГУР України заявили, що це створення “смуги безпеки”. Опікуються цим питанням Легіон Свобода Росії та РДК.

Що таке теплова пастка та навіщо їх застосовують — читай у нашому матеріалі.

Що таке теплова пастка

Теплові пастки також відомі як хибні теплові цілі. Їх використовують у військовій авіації, щоб протидіяти ракетам, які мають інфрачервону головку самонаведення. Під час згорання вони виділяють велику кількість тепла. За конструкцією чимось схожі на сигнальні ракети.

Їх встановлюють на бортах винищувачів, гвинтокрилів, щоб зривати атаки ракет з ПЗРК, радянських ракет тощо. Теплова пастка дезорієнтує ракету, тому вона не долітає до цілі.

На бортах для них є тримачі, які називаються автоматами скидання або постановки перешкод. Такі установки є майже на всіх військових засобах авіації.

Раніше і росіяни почали встановлювати такі теплові пастки на своїх ракетах X-101. До речі, ми розповідали про бойові характеристики ракети.

Теплові пастки найчастіше спрацьовують автоматично, тому пілоти можуть не відволікатися на потенційну загрозу. Також вони дають можливість безпечно катапультуватися, маневрувати чи відходити в безпечний простір, поки спрацьовує пастка.

Також якщо на суднах є теплові пастки, ППО може не завжди відпрацьовувати вдало.

Раніше ми розповідали, навіщо Україні винищувачі F-16.

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