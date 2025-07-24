Горит в центре города, под завалами люди: Россия ударила КАБом по Харькову

Сегодня утром россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по центру Харькова. В результате атаки есть разрушения и масштабный пожар, под завалами находятся люди. Атака произошла в 11:05. Что известно об ударе по Шевченковскому району — читай в материале Вікон.

Удар КАБом в центре Харькова: пострадал Шевченковский район

Городской глава Харькова Игорь Терехов сообщил о российской атаке и ее последствиях.

Предварительно удар двумя КАБами был совершен по центральной части Харькова, Шевченковский район, жилая застройка.

Попадание управляемой авиабомбы произошло в многоэтажку. Под завалами заблокированы люди. Второе попадание пришлось на гражданское предприятие. Там разгорается пожар. Возле дома также горят автомобили.

По состоянию на 16:00 известно о 39 пострадавших, среди которых шестеро детей. В частности, 10-летняя девочка, 17-летние парень и девушка, младенец — девочка в возрасте 28 дней подверглась острой реакции на стресс, сообщил Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Прилет по Шевченковскому району: фото

Удар по Харькову 24 июля: видео

КАБ ФАБ-250 разрушили трансформаторную подстанцию и швейное предприятие.

К сожалению, количество раненых может расти. Спасательная операция продолжается. Врачи оперативно оказывают всем помощь, – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар:

В Харькове сейчас оказывается помощь пострадавшим на местах ударов российских КАБов. На сегодня уже известно о десятках пострадавших, среди них и дети. Россия ударила двумя авиационными бомбами прямо по городу, по людям.

Он добавил, что россияне наносят совершенно бессмысленные удары без военной цели, чтобы продолжать агрессию и убийства.

Оккупанты умышленно атакуют КАБами, чтобы нанести наибольшие потери и разрушения. Мы подробно рассказывали, что такое КАБ и как они работают.

