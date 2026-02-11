Только что эвакуировались: русский дрон убил отца и троих маленьких детей в Богодухове

Поздним вечером 10 февраля 2026 года российские оккупационные войска совершили очередной акт террора против мирного населения Харьковщины. Около 23:30 ударный беспилотник по предварительным данным типа Герань-2 попал в частный жилой дом в городе Богодухов.

Мощный взрыв вызвал мгновенное разрушение здания и масштабный пожар, в результате чего под завалами оказалась семья из пяти человек, которая несколько дней назад эвакуировалась из прифронтового поселка в поисках безопасности.

Российский дрон убил почти всю семью, которая эвакуировалась из прифронтовой деревни

Во время поисково-спасательной операции на месте трагедии были обнаружены тела четырех погибших. Российская атака унесла жизни 34-летнего отца и трех его малолетних детей: двух мальчиков старше года и годовалой девочки. Масштаб разрушений и пожара не оставил им шансов на спасение.

Единственной уцелевшей в разрушенном доме стала 34-летняя мать, которую спасателям удалось извлечь из-под руин. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии, поскольку получила серьезную черепно-мозговую травму, термические ожоги туловища, взрывчатые ранения и акубаротравму. Состояние пострадавшей критическое еще и потому, что она находится на 35-й неделе беременности.

В настоящее время врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь и жизнь нерожденного ребенка. Также медицинская помощь понадобилась пожилой соседке, у которой на фоне стресса произошел гипертонический криз.

На месте попадания в течение ночи и утра работали экстренные службы, криминалисты и прокуроры. По факту этого жестокого военного преступления Богодуховская окружная прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Фото: Харьковская областная прокуратура.

