Щойно евакуювались: російський дрон вбив батька та трьох маленьких дітей у Богодухові

Пізно ввечері 10 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили черговий акт терору проти мирного населення Харківщини. Близько 23:30 ударний безпілотник, за попередніми даними типу Герань-2, влучив у приватний житловий будинок у місті Богодухів.

Потужний вибух спричинив миттєве руйнування будівлі та масштабну пожежу, внаслідок чого під завалами опинилася родина з п’яти осіб, яка лише кілька днів тому евакуювалася з прифронтового селища у пошуках безпеки.

Російський дрон вбив майже всю родину, яка евакуювалася з прифронтового селища

Під час пошуково-рятувальної операції на місці трагедії було виявлено тіла чотирьох загиблих. Російська атака забрала життя 34-річного батька та трьох його малолітніх дітей: двох хлопчиків віком трохи більше року та однорічної дівчинки. Масштаб руйнувань та пожежі не залишив їм шансів на порятунок.

Єдиною вцілілою в зруйнованому будинку стала 34-річна мати, яку рятувальникам вдалося дістати з-під руїн. Жінка перебуває у вкрай важкому стані, оскільки вона отримала серйозну черепно-мозкову травму, термічні опіки тулуба, вибухову поранення та акубаротравму. Стан постраждалої критичний ще й через те, що вона перебуває на 35-му тижні вагітності.

Наразі лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати її життя та життя ненародженої дитини. Також медична допомога знадобилася літній сусідці, у якої на тлі стресу стався гіпертонічний криз.

На місці влучання протягом ночі та ранку працювали екстрені служби, криміналісти та прокурори. За фактом цього жорстокого воєнного злочину Богодухівська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Фото: Харківська обласна прокуратура.

