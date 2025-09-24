Почти половина энергомощностей разрушена: выстоит ли Украина зимой?

Когда на Украину надвигается очередная зима, опасения по поводу разрушения ее энергетической инфраструктуры снова растут.

Однако в этом году война на энергетическом фронте приобрела новое измерение: Киев активно наносит ответные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам.

Это явилось своеобразным “энергетическим зеркалом” в ответ на усиленные российские атаки.

Сообщает The Washington Post.

Возмездие дронов

После краткосрочного “энергетического перемирия” между Россией и Украиной, которое длилось с середины марта по середину апреля, обе стороны снова начали интенсивно атаковать энергетические объекты.

Украина, используя дроны, нанесла ряд ударов по важным объектам в России.

Среди них:

Нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане: 19 сентября беспилотники СБУ повлекли за собой масштабный пожар на заводе Газпром нефтехим Салават.

19 сентября беспилотники СБУ повлекли за собой масштабный пожар на заводе Газпром нефтехим Салават. Нефтеперерабатывающий завод в Волгограде: в тот же день Украина заявила об атаке на один из крупнейших НПЗ в стране, что, по их словам, привело к остановке его работы.

в тот же день Украина заявила об атаке на один из крупнейших НПЗ в стране, что, по их словам, привело к остановке его работы. Объекты в Саратове и Новокуйбышевске: 21 сентября атаки были подтверждены официальными российскими источниками.

Эти удары, по словам президента Украины Владимира Зеленского, являются “самыми эффективными санкциями”, помогающими “значительно ограничить войну”.

Хотя Россия отрицает серьезность повреждений, сообщения Reuters указывали на возможное сокращение добычи нефти, а цены на российский бензин выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Россия отвечает: угроза для отопительного сезона

В то же время, Россия усиливает свои атаки, используя сотни беспилотников и десятки ракет каждую ночь.

Основными целями являются электростанции и, особенно опасно, газовая инфраструктура Украины, которая является основой системы отопления страны.

Украинские чиновники заявляют, что у них достаточно газа для зимы, особенно если она будет мягкой, и значительный опыт восстановления после предыдущих атак.

Однако существует серьезное беспокойство, что российские удары могут в конечном итоге перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Глава Нафтогаза Сергей Корецкий сообщил, что атаки России значительно усилились в феврале, что привело к уничтожению около 42% суточной добычи газа.

По его словам, Москва мстит за прекращение транзита российского газа через Украину с 1 января, по истечении срока действия соглашений.

В преддверии зимы: что будет дальше?

Несмотря на серьезные повреждения, украинская энергетическая система продолжает функционировать.

Однако, по словам бывшей депутатки Виктории Войцицкой, газовая инфраструктура остается наиболее уязвимой.

Она состоит из тысяч мелких, рассеянных по всей стране объектов, которые очень сложно защитить.

Украина заранее готовится к атакам. Нефтегаз привлек 1,5 миллиарда долларов внешнего финансирования для закупки газа, что, как ожидается, покроет до 95% потребностей страны.

Но эта цифра зависит от того, сколь холодной будет зима.

Ситуация остается напряженной, и обе стороны отдают себе отчет, что предстоящая зима может стать очередным испытанием на прочность.

