Для тебе Війна в Україні

Майже половина енергопотужностей зруйнована: чи вистоїть Україна взимку?

Марія Дзюба, редакторка сайту 24 Вересня 2025, 08:00 3 хв.
Майже половина енергопотужностей зруйнована: чи вистоїть Україна взимку?
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь