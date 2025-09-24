Майже половина енергопотужностей зруйнована: чи вистоїть Україна взимку?

Коли на Україну насувається чергова зима, побоювання щодо руйнування її енергетичної інфраструктури знову зростають.

Однак цього року війна на енергетичному фронті набула нового виміру: Київ активно завдає ударів у відповідь по російських нафтопереробних заводах і сховищах.

Це стало своєрідним “енергетичним дзеркалом” у відповідь на посилені російські атаки.

Повідомляє The Washington Post.

Відплата дронів

Після короткострокового “енергетичного перемир’я” між Росією та Україною, яке тривало з середини березня до середини квітня, обидві сторони знову почали інтенсивно атакувати енергетичні об’єкти.

Україна, використовуючи дрони, завдала низки ударів по важливих об’єктах у Росії.

Серед них:

Нафтопереробний завод у Башкортостані : 19 вересня безпілотники СБУ спричинили масштабну пожежу на заводі Газпром нафтохім Салават.

: 19 вересня безпілотники СБУ спричинили масштабну пожежу на заводі Газпром нафтохім Салават. Нафтопереробний завод у Волгограді : в той же день Україна заявила про атаку на один із найбільших НПЗ у країні, що, за їхніми словами, призвело до зупинки його роботи.

: в той же день Україна заявила про атаку на один із найбільших НПЗ у країні, що, за їхніми словами, призвело до зупинки його роботи. Об’єкти в Саратові та Новокуйбишевську: 21 вересня атаки були підтверджені російськими офіційними джерелами.

Ці удари, за словами президента України Володимира Зеленського, є “найефективнішими санкціями”, які допомагають “значно обмежити війну”.

Хоча Росія заперечує серйозність пошкоджень, повідомлення Reuters вказували на можливе скорочення видобутку нафти, а ціни на російський бензин зросли більш ніж на 20% порівняно з минулим роком.

Росія відповідає: загроза для опалювального сезону

Водночас Росія посилює свої атаки, використовуючи сотні безпілотників і десятки ракет щоночі.

Основними цілями є електростанції та, що особливо небезпечно, газова інфраструктура України, яка є основою системи опалення країни.

Українські посадовці заявляють, що мають достатньо газу для зими, особливо якщо вона буде м’якою, і значний досвід відновлення після попередніх атак.

Проте існує серйозне занепокоєння, що російські удари можуть зрештою перевантажити українську протиповітряну оборону.

Голова Нафтогазу, Сергій Корецький, повідомив, що атаки Росії значно посилились у лютому, що призвело до знищення близько 42% добового видобутку газу.

За його словами, Москва мститься за припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня, після завершення терміну дії угод.

Напередодні зими: що буде далі?

Попри значні пошкодження, українська енергетична система продовжує функціонувати.

Однак, за словами колишньої депутатки Вікторії Войціцької, газова інфраструктура залишається найбільш вразливою.

Вона складається з тисяч дрібних, розсіяних по всій країні об’єктів, які надзвичайно складно захистити.

Україна заздалегідь готується до атак. Нафтогаз залучив 1,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування для закупівлі газу, що, як очікується, покриє до 95% потреб країни.

Але ця цифра залежить від того, наскільки холодною буде зима.

Ситуація залишається напруженою, і обидві сторони усвідомлюють, що майбутня зима може стати черговим випробуванням на міцність.

