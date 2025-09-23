Атака на Татарбунари: росіяни забрали життя жінки

Учора надвечір, 22 вересня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами по Одещині. Перед цим над містом працював російський розвідувальний дрон. Ворожі ракети запускалися з Криму. Що відомо про атаку на Одещину та потерпілих — у матеріалі.

Росіяни атакували Татарбунари: є загибла

Перші вибухи люди почули о 21:03, другий пуск трапився вже за 10 хвилин. За попередніми даними росіяни атакували Одещину ракетою Іскандер-М.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожого удару загинула одна жінка. Ще троє людей поранені.

Унаслідок атаки виникла пожежа у 5 торгівельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав, що удар прийшовся на Одеський район.

У ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району.

Також відомо про пошкодження в центрі міста Татарбунари — пожежу, зруйновану будівлю готелю, спалені автівки та пошкоджений ЦНАП.

Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти мирного населення Одещини.

Атака на Татарбунари: фото

