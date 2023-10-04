Лучше, чем у Поттера! Новый украинский плащ-невидимка, который защитит от тепловизоров и дронов

Последние несколько десятилетий современный мир стал свидетелем стремительного развития технологий, которые изменили многие сферы нашей жизни — от медицины до коммуникаций.

Но особенно важным стало применение новейших технологий в военной сфере. Война Украины против России стала ярким примером того, как передовые технологические решения могут влиять на стратегический баланс сил, позволяя оптимизировать защиту, повысить эффективность боевых действий и укрепить моральный дух военнослужащих.

Об одной из таких технологий рассказал вице-премьер министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Плащ-невидимка для военных: как это работает

В Украине разработали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Украинский плащ-невидимка предназначен для работы Сил обороны.

Особенностью этого плаща является то, что он блокирует излучение тепла и делает наших бойцов незаметными для российских тепловизоров и дронов. По словам Михаила Федорова, эта разработка поможет при выполнении боевых задач нашим снайперам, или, например, группам ССО.

Кроме своих основных качеств, плащ поражает своей практичностью. Он компактный и весит менее 2,5 кг. Также он имеет водостойкие свойства: защищает от дождя и мокрого снега.

Еще одним качеством разработанного плаща является то, что материал не горит и способен защищать от высоких температур.

Уже сейчас на видео можно увидеть как работает плащ-невидимка, который прошел испытания в полевых условиях и показал свою эффективность.

Также министр отметил, что плащ-невидимка — это лишь одна из украинских разработок, но нужно больше. Поэтому, если ты работаешь над инновациями в оборонной сфере — можешь подавать свои проекты через платформу Brave1.

Главное фото: Михаил Федоров

Наши защитники ежедневно и ежеминутно смело защищают нашу Украину и ее граждан. И заработная плата у них должна быть соответствующая, ведь они рискуют самым ценным — жизнью. Ранее мы рассказывали, что Минобороны анонсировало повышение дополнительных вознаграждений для некоторых военнослужащих.

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