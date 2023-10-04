Краще, ніж у Поттера! Новий український плащ-невидимка, що захищає від тепловізорів та дронів

В останніх декількох десятиліттях сучасний світ став свідком стрімкого розвитку технологій, які змінили багато сфер нашого життя — від медицини до комунікацій.

Але особливо важливим стало застосування новітніх технологій у військовій сфері. Війна України проти Росії стала яскравим прикладом того, як передові технологічні рішення можуть впливати на стратегічний баланс сил, дозволяючи оптимізувати захист, підвищити ефективність бойових дій і зміцнити моральний дух військовослужбовців.

Про одну з таких технологій розповів віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Плащ-невидимка для військових: як це працює

В Україні розробили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Український плащ-невидимка призначений для роботи Сил оборони.

Особливістю цього плаща є те, що він блокує випромінювання тепла та робить наших бійців непомітними для російських тепловізорів та дронів. За словами Михайла Федорова, ця розробка допоможе під час виконання бойових завдань нашим снайперам, чи, приміром, групам ССО.

Крім своїх основних якостей, плащ вражає своєю практичністю. Він компактний та важить менше, ніж 2,5 кг. Також він має водостійкі властивості: захищає від дощу та мокрого снігу.

Ще однією чудовою якістю розробленого плаща є те, що матеріал не горить та здатний захищати від високих температур.

Вже зараз на відео можна побачити, як працює плащ-невидимка, який пройшов випробування в польових умовах та показав свою ефективність.

Також міністр наголосив, що плащ-невидимка — це лише одна з українських розробок, але потрібно більше. Тож, якщо ти працюєш над інноваціями в оборонній сфері — можеш подавати свої проекти через платформу Brave1.

Головне фото: Михайло Федоров

Наші захисники щодня та щохвилини сміливо боронять нашу Україну та її громадян. І заробітна плата в них має бути відповідна, адже вони ризикують найціннішим — життям. Раніше ми розповідали про те, що Міноборони анонсувало підвищення додаткових винагород для деяких військовослужбовців.

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