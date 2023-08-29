Погибли, защищая родную землю. В Украину вернули тела 84 военных

В Украину вернули тела 84 погибших украинских военных. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко. Читай подробнее, что известно о возвращении тел украинских военных домой.

В Украину вернули тела 84 погибших военных — что известно

Сегодня, 29 августа, состоялась передача тел украинских военных, которые погибли защищая Украину. Всего родным вернули 84 тела.

Репатриация тел со временно оккупированных территорий Украины состоялась при сотрудничестве Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Сейчас также смотрят

Процесс возвращения тел украинских военных продолжается. Он проходит по правилам и нормам Женевской конвенции.

Сегодня Украина чествует память защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сообщить о пропавших без вести можно по номеру Уполномоченного 0 800 339 247.

Раньше мы рассказывали о сборе на обучение аэроразведчиц.

Фото: редактор сайта Вікна-новини Анастасия Грубрина

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.