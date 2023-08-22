Нас просто могло не быть! Мощная речь Резникова об оружии, ветеранах и готовности сражаться

Министр обороны Украины Алексей Резников произнес речь на форуме Объединенные достоинством ради будущего. Он упомянул путь Украины от желания выстоять до получения F-16.
Читай в нашем материале, о каких проблемах в обществе говорил министр обороны.
— Еще год назад нашей главной задачей было выжить. Как страна, как нация. Тогда еще не было операции в Херсонской, Харьковской областях. Тогда мы только думали, что будет стоять перед нами как задача зимой, — начал речь Алексей Резников.
Министр обороны подытожил, как прошли первые полтора года полномасштабной войны. Что Украина выстояла благодаря мужеству наших воинов, стойкости всего народа и помощи партнеров.
Нас просто могло не быть. За это уплачена высокая цена. Те, кто защищал страну, положили самое дорогое ради страны — реально изменили мир, — сказал Резников.
Нас просто могло не быть. За это уплачена высокая цена. Те, кто защищал страну, положили самое дорогое ради страны — реально изменили мир, — сказал Резников.
Украинские воины проложили путь от невозможности получения Stinger до четкого решения по F-16. Резников поблагодарил министра обороны Нидерландов, которая оказала поддержку в вопросе истребителей.
Резников перечислил все оружие, которое ранее было недостижимо для украинской армии, предоставленное партнерами и напомнил, как оно сбивает “аналогов нет”-ные российские ракеты.
— Нам очень тяжело, вокруг много горя, но перемены — они огромны. Сейчас мы можем смотреть вперед точно на месяцы и точно на годы. Была задача выжить, а теперь — победить.
— Победить значит не просто освободить всю нашу землю, а сделать так, чтобы враг никогда даже не задумывался вернуться с реваншем. Многие в мире пока считают, что это невозможно.
Но у украинцев другое представление о возможном и невозможном, сказал Резников. Министр обороны напомнил об убийствах россиянами гражданских, женщин и детей. Сообщил, что война может быть продолжительной, и будут болезненные потери.
Но чтобы не перекладывать войну на следующие поколения, украинцы должны быть едиными и готовыми бороться. Министр рассказал, что за 9,5 лет войны у Украины почти миллион участников боевых действий. Он пересчитал проблемы, с которыми они сталкиваются и пообещал их решить.
Ветеранов боевых действий больше всего ранит отчуждение. Многие сограждане, которых защищают наши парни и девушки, в повседневной жизни отделяют себя от армии.
Ветеранов боевых действий больше всего ранит отчуждение. Многие сограждане, которых защищают наши парни и девушки, в повседневной жизни отделяют себя от армии.
Министр подчеркнул, что люди сознательно или бессознательно относятся к ветеранам как к другим. Это не враждебность или пренебрежительное отношение, но это устанавливает ментальную границу и дистанцию.
Это Резников назвал величайшей опасностью. Поэтому поддержка ветеранов и родственников имеет значение.
Раньше мы рассказывали, когда Украине поставят первые самолеты F-16.
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