Нас просто могло не бути! Потужна промова Резнікова про зброю, ветеранів та готовність битися

Міністр оборони України Олексій Резніков виголосив промову на форумі Об’єднані гідністю заради майбутнього. Він згадав шлях України від бажання вистояти до отримання згоди на передачу F-16.

Читай у нашому матеріалі, про які проблеми у суспільстві говорив міністр оборони.

Промова Резнікова про війну та ветеранів

— Ще рік тому нашим головним завданням було вижити. Як країна, як нація. Тоді ще не було операції на Херсонщині, Харківщині. Тоді ми тільки думали, що стоятиме перед нами як завдання взимку, — почав промову Олексій Резніков.

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Міністр оборони підсумував, як минули перші півтора року повномасштабної війни. Що Україна вистояла завдяки мужності наших воїнів, стійкості всього народу та допомозі партнерів.

Нас просто могло не бути. За це сплачено високу ціну. Ті, хто боронив країну, поклали найдорожче заради країни — реально змінили світ, — сказав Резніков.

Українські воїни проклали шлях від неможливості отримання Stinger до чіткого рішення щодо F-16. Принагідно Резніков подякував міністерці оборони Нідерландів, яка надала підтримку в питанні винищувачів.

Резніков перерахував усю зброю, яка раніше була недосяжною для української армії, що надали партнери та нагадав, як вона збиває “аналогов нет”-ні російські ракети.

— Нам дуже важко, навколо багато горя, але зміни — вони величезні. Зараз ми можемо дивитися вперед, точно на місяці й точно на роки. Було завдання вижити, а тепер — перемогти.

— Перемогти — означає не просто звільнити всю нашу землю, а зробити так, щоб ворог ніколи навіть не замислювався повернутися з реваншем. Багато хто у світі поки що вважає, що це неможливо.

Але українці мають інше уявлення про можливе й неможливе, сказав Резніков. Міністр оборони нагадав про вбивства росіянами цивільних, жінок та дітей. Повідомив, що війна може бути тривалою, і будуть болісні втрати.

Але щоб не перекладати війну на наступні покоління, українці мають бути єдними та готовими битися. Міністр розповів, що за 9,5 років війни Україна має майже мільйон учасників бойових дій. Він перерахував проблеми, з якими вони стикаються та пообіцяв їх розв’язати.

Ветеранів бойових дій найбільше ранить відчуження. Багато співгромадян, яких захищають наші хлопці й дівчата, у повсякденному житті відділяють себе від армії.

Міністр наголосив, що люди свідомо чи несвідомо ставляться до ветеранів як до інших. Це не ворожість чи зневажливе ставлення, але це встановлює ментальний кордон та дистанцію.

Це Резніков назвав найбільшою небезпекою. Тому підтримка ветеранів та їхніх родичів має значення.

Раніше ми розповідали, коли Україні поставлять перші літаки F-16.

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