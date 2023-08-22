Війна в Україні

Нас просто могло не бути! Потужна промова Резнікова про зброю, ветеранів та готовність битися

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 22 Серпня 2023, 16:00
Промова Резнікова про шлях України та проблеми суспільства

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