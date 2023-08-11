Украинки будут уничтожать врага дронами! Как приобщиться к сбору на обучение аэроразведчиц

Для украинцев нет ничего нереального. Каждый день мы закрываем огромные миллионные сборы на нужды наших военных, врачей, волонтеров и других. Умело ликвидировать врага — искусство, которому нужно учиться.

Поэтому в нашем материале рассказываем о сборе на обучение украинских аэроразведчиц. Читай подробнее, какая цель сбора и куда можно задонатить деньги.

Сбор на обучение украинских аэроразведчиц: как присоединиться

Сеть магазинов EVA и фонд Dignitas основали благотворительный сбор На защите красоты Украины. Его поддержало женское ветеранское движение VETERANKA.

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Цель — научить 100 аэроразведчиц ВСУ управлять ударными беспилотниками и обеспечить каждую из них боевым FPV-дроном. То есть, собираем на 100 дронов и обучение. Нужная сумма — 8 млн грн.

Украинские женщины наравне с мужчинами защищают нашу землю от врага, поэтому научить их управлять боевыми беспилотниками — необходимость, которая спасет не одну жизнь воинов ВСУ и заберет жизнь врагов.

Обучение аэроразведчиц будет длиться 33 дня. Они овладеют симулятором полетов, изучат, как ремонтировать БПЛА и технику, как получать данные о враге, сдадут экзамен, а только тогда получат FPV-дрон.

Соучредительница движения VETERANKA Екатерина Приймак рассказала, что после парамедика, специальность аэроразведчицы среди женщин является одной из самых популярных.

Досадно, но у женщин и БПЛА есть общая черта: женщин и технологии наша армия недостаточно интегрирует в процессы. Для женщин по-прежнему существует много препятствий в армии. Доступ к образованию — один из основных.

Сейчас удалось собрать более 1 млн грн. Чтобы присоединиться к сбору, нажми на эту ссылку. Или ты можешь перечислить желаемую сумму на кассе магазина-партнера сбора, ее добавят в чек.

Ранее мы рассказывали, что обновленную летнюю женскую форму поставили на обеспечение.

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