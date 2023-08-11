Українки знищуватимуть ворога дронами! Як долучитися до збору на навчання аеророзвідниць

Для українців немає нічого нереального. Щодня ми закриваємо величезні мільйонні збори на потреби наших військових, лікарів, волонтерів тощо. Вправно ліквідувати ворога — мистецтво, якому треба навчатися.

Тому в нашому матеріалі розповідаємо про збір на навчання українських аеророзвідниць. Читай детальніше, яка мета збору та куди можна задонатити кошти.

Збір на навчання українських аеророзвідниць: як долучитися

Мережа магазинів EVA та фонд Dignitas започаткували благодійний збір На захисті краси України. Його підтримав жіночий ветеранський рух VETERANKA.

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На меті — навчити 100 аеророзвідниць ЗСУ керувати ударними безпілотниками та забезпечити кожну з них бойовим FPV-дроном.

Тобто, збираємо на 100 дронів та навчання. Потрібна сума — 8 млн грн.

Українські жінки на рівні з чоловіками боронять нашу землю від ворога, тому навчити їх керувати бойовими безпілотниками — необхідність, яка врятує не одне життя воїнів ЗСУ та забере життя ворогів.

Навчання аеророзвідниць триватиме 33 дні. Вони опанують симулятор польотів, вивчать, як ремонтувати БПЛА та техніку, як отримувати дані про ворога, складуть іспит, а лише тоді отримають FPV-дрон.

Співзасновниця руху VETERANKA Катерина Приймак розповіла, що після парамедикині, спеціальність аеророзвідниці серед жінок є однією з найпопулярніших.

Прикро, але у жінок і БПЛА є спільна риса: жінок та технології наша армія недостатньо інтегрує в процеси. Для жінок, як і раніше, існує багато перешкод в армії. Доступ до освіти — одна з основних.

Наразі вдалося зібрати понад 1 млн грн. Аби долучитися до збору, натисни на це посилання. Або ти можеш переказати бажану суму на касі магазину-партнера збору, її додадуть у чек.

Раніше ми розповідали, що оновлену літню жіночу форму поставили на забезпечення.

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