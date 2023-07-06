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Додали кілька важливих деталей! Міноборони презентувало оновлену літню жіночу військову форму

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Липня 2023, 16:00
Жіноча військова форма
Фото: Міністерство оборони України

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Додали кілька важливих деталей! Міноборони презентувало оновлену літню жіночу військову форму
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