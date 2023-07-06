Війна в Україні триває з 2014 року, однак вітчизняна армія лише зараз почала працювати над реформами у війську та її спорядженням. Адже від початку російського вторгнення на фронті були не лише чоловіки, а й жінки.

З 2022 року кількість військовослужбовиць збільшилася, тож проблему з відсутністю жіночої військової форми потрібно було вирішувати негайно.

Міністерство оборони України презентувало оновлену польову жіночу військову форму літнього сезону. Які зміни у викрій внесли та чи пройшла нова форма випробування — читай у матеріалі.

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Оновлена жіноча військова форма

В оборонному відомстві, під головуванням заступника Міністра оборони України Дениса Шарапова, обговорили оновлену версію літньої польової жіночої форми та жіночої білизни.

У Міноборони кажуть: при виробництві та випробовуваннях врахували антропометричні дані жінок, зокрема будову плечей, грудної клітини, талії та стегон.

— Також врахували зауваження і пропозиції українських військовослужбовиць, які безпосередньо здійснювали дослідну експлуатацію, — зазначають в Міноборони.

Один зі зразків оновленої форми отримав найбільше позитивних відгуків від військовослужбовиць.

Що змінилося у новій жіночій військовій формі

В оновленій версії жіночої військової форми, яка найбільше сподобалася військовослужбовицям, додали кілька деталей, які зроблять військову форму комфортнішою для жінок.

Додали куліску на кітелі, якою військова зможе регулювати зайвий об’єм тканини на спині. Також кітель вкоротили та додали розрізи збоку, аби присідання чи нахили стали зручними.

Додали кілька важливих деталей! Міноборони презентувало оновлену літню жіночу військову форму / 4 Фотографії

Змінили також і штани: тепер вони вужчі, досягли цього шляхом використання еластичної стрічки. А лінію посадки штанів підняли, додали так званий тунельний пояс, який може регулюватися залежно від зміни об’ємів талії.

Щодо білизни: вона універсальна, з високою посадкою, у складі бавовна та еластан, гарно тягнеться й тримає форму, — розповіли військовослужбовиці ЗСУ, які брали участь у дослідній експлуатації.

Після затвердження усіх нормативних документів, Міноборони почне закупівлю оновленої військової форми для жінок.

Як жінкам, що йдуть в ЗСУ, правильно підібрати військове взуття та що варто взяти із собою, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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