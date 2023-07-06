Война в Украине продолжается с 2014 года, однако отечественная армия только сейчас начала работать над реформами в армии и её снаряжением. Ведь с начала российского вторжения на фронте были не только мужчины, но женщины.

С 2022 года количество военнослужащих увеличилось, поэтому проблему с отсутствием женской военной формы нужно было решать немедленно.

Министерство обороны Украины представило обновленную полевую женскую военную форму летнего сезона. Какие изменения в крой внесли и прошла ли новая форма испытания — читай в материале.

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Обновленная женская военная форма

В оборонном ведомстве под председательством заместителя Министра обороны Украины Дениса Шарапова обсудили обновленную версию летней полевой женской формы и женского белья.

В Минобороны говорят: при производстве и испытаниях учли антропометрические данные женщин, в частности, строение плеч, грудной клетки, талии и бедер.

— Также учли замечания и предложения украинских военнослужащих, непосредственно осуществлявших опытную эксплуатацию, — отмечают в Минобороны.

Один из образцов обновленной формы получил наибольшее количество положительных отзывов от военнослужащих.

Что изменилось в новой женской военной форме

В обновленной версии женской военной формы, наиболее понравившейся военнослужащим, добавили несколько деталей, которые сделают военную форму более комфортной для женщин.

Добавили кулиску на кителе, с которой военная сможет регулировать лишний объем ткани на спине. Также китель укоротили и добавили разрезы сбоку, чтобы приседания или наклоны стали удобными.

Добавили пару важных деталей! Минобороны представило обновленную летнюю женскую военную форму / 4 Фотографии

Изменили также и штаны: теперь они уже, достигли этого путём использования эластичной ленты. А линию посадки штанов подняли, добавили так называемый туннельный пояс, который может регулироваться в зависимости от изменения объемов талии.

Что касается белья: оно универсальное, с высокой посадкой, в составе хлопок и эластан, хорошо тянется и держит форму, — рассказали участвовавшие в опытной эксплуатации женщины-военнослужащие ВСУ.

После утверждения всех нормативных документов Минобороны начнет закупку обновленной военной формы для женщин.

Как женщинам, которые идут в лавы ВСУ, правильно подобрать военную обувь и что стоит взять с собой, мы рассказывали в нашем другом материале.

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