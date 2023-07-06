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Добавили пару важных деталей! Минобороны представило обновленную летнюю женскую военную форму

Виктория Мельник, редактор сайта 06 июля 2023, 16:00
Женская военная форма
Фото: Министерство обороны Украины

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