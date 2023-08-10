Збільшуй її силу! Як благодійна колекція рюкзаків може допомогти військовослужбовицям

Щодня, незважаючи на труднощі та випробування, українські захисниці віддають свої силу та енергію постійній боротьбі за незалежність нашої держави, залишаючись при цьому собою. Саме їхній відвазі та самопожертві ми завдячуємо можливістю жити у вільній країні.

Та водночас кожна захисниця проходить тяжкі випробування. Тому захисниці надзвичайно потребують підтримки. З цією метою й була створена спільна благодійна колекція жіночих рюкзаків фонду Олени Пінчук та українського бренду Have A Rest.

— Благодійна колаборація — це додаткова можливість привернути увагу суспільства до болючих і гострих питань, які можуть здаватися далекими та такими, що тебе не стосуються. Наша благодійна колекція Empower Her Power — це форма вдячності від жінки до жінки. Це нагадування про взаємопідтримку фронту та тилу, бо лише разом ми здатні перемогти, — зазначає директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

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Благодійна колекція жіночих рюкзаків покликана підтримати українських захисниць, які пліч-о-пліч з чоловіками воюють на фронті. А також зробити перебування жінок на передовій більш комфортним, наскільки це можливо.

У цих жінок різні звання, посади й досвід, але їх об’єднує одне — професіоналізм, який не має статі.

Наразі на сайті проекту можна придбати один з рюкзаків. Вони представлені у двох кольорах: рожевий та хакі. На кожен з них нанесено зображення тризуба.

Після продажу одного екземпляру — такий самий рюкзак вирушить до захисниці. Однак він на додачу буде наповнений базовим комплектом медикаментів, індивідуальними предметами побуту і гігієни та сезонними засобами догляду.

Менше ніж за рік військовослужбовиці, що знаходяться на передових позиціях, вже отримали від Фонду Олени Пінчук 1250 таких наборів першої необхідності. А завдяки співпраці з Have A Rest ці набори будуть передавати у якісному водонепроникному рюкзаку. Тому за бажанням військовослужбовиці його зможуть використовувати для своїх потреб.

— Всередині бренду Have A Rest ми розуміємо ціну будь-якої допомоги. Тому з радістю стаємо частиною благодійних ініціатив. Ми намагаємося привернути увагу до найбільш гострих питань і проблем, а разом з цим і допомогти, — додає засновниця Have A Rest Аліна Долініна.

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