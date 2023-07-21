Перша у світі колекція від військових! Українці представили благодійну лінійку одягу в Парижі

Жіночий ветеранський рух представив благодійну колекцію в Парижі. Це історична подія, адже вперше у світі презентували благодійний бренд, що створили українська захисниця та захисник. Читай детальніше, як українська колекція одягу від військових опинилася в Парижі та хто її створив.

Українська благодійна колекція від військових у Парижі: хто її створив

Презентація колекції бренду Cubitus Dei, що успішно відбулась у Франції, це перший у світі бренд від українських військових. Лінійку одягу Fire of Liberty розробили військовослужбовці та дизайнери-волонтери цеху Veteranka.

Одяг та аксесуари доступні всім охочим, вторговані кошти спрямують на реабілітацію поранених військовослужбовиць, якими опікується фонд Жіночого ветеранського руху.

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Над колекцією працювали конструкторка Ганна Суворкіна, дизайнер-військовослужбовець НГУ Станіслав Бітус, учасниця бойових дій та парамедикиня Юлія на псевдо Куба. До речі, ми розповідали, як парамедикиня Куба починала свій шлях на передовій.

Фінансову підтримку ідеї надав Український ветеранський фонд. А на презентацію у Парижі завітало посольство України у Франції, дипломати, французькі ЗМІ, українська команда документалістів.

— Одяг першої колекції Fire of Liberty говорить одночасно про минуле, про наше сьогодення і про наше майбутнє. Це те, що нас відрізняє від росіян. У них немає минулого, бо вони його вкрали, немає сьогодення, бо вони живуть у брехні, у паралельній реальності, і, відповідно, у них немає майбутнього, — каже військова Куба.

Колекція одягу та аксесуарів уособлює боротьбу за життя і творчість під час війни. Розробники надихалися образом жінки-воїтельки. Родзинкою одягу стала українська вишивка, образи вогню, бавовни та птахів.

Лінійка представлена 15 моделями прет-а-порте в стилі авангард, що поєднує класичний, фентезі, романтичний стиль, — пишуть у Жіночому ветеранському русі.

Це ексклюзивні речі ручної роботи, аксесуари придбати можна вже зараз. Одяг надійде у продаж незабаром.

Раніше ми розповідали, що промовляють найгучніші образи українських представників та як працює “гардеробна політика” у психології.

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Фото: Марися М’яновська