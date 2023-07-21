Первая в мире коллекция от военных! Украинцы представили благотворительную линейку одежды в Париже

Женское ветеранское движение представило благотворительную коллекцию в Париже. Это историческое событие, ведь впервые в мире презентовали благотворительный бренд, созданный украинской защитницей и защитником.

Читай подробнее, как украинская коллекция одежды от военных оказалась в Париже и кто ее создал.

Украинская благотворительная коллекция от военных в Париже: кто ее создал

Презентация коллекции бренда Cubitus Dei, которая успешно прошла во Франции, это первый в мире бренд от украинских военных. Линейку одежды Fire of Liberty разработали военные и дизайнеры-волонтеры цеха Veteranka.

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Одежда и аксессуары доступны всем желающим, вырученные средства направят на реабилитацию раненых военных, которыми занимается фонд Женского ветеранского движения.

Над коллекцией работали конструктор Анна Суворкина, дизайнер-военный НГУ Станислав Битус, участница боевых действий и парамедик Юлия с позывным Куба. Кстати, мы рассказывали, как парамедик Куба начинала свой путь на передовой.

Финансовую поддержку идее предоставил Украинский ветеранский фонд. А презентацию в Париже посетило посольство Украины во Франции, дипломаты, французские СМИ, украинская команда документалистов.

— Одежда первой коллекции Fire of Liberty говорит одновременно о прошлом, о нашем настоящем и о нашем будущем. Это то, что нас отличает от россиян. У них нет прошлого, потому что они его украли, нет настоящего, потому что они живут во лжи, в параллельной реальности, и, соответственно, у них нет будущего, — говорит военная Куба.

Коллекция одежды и аксессуаров олицетворяет борьбу за жизнь и творчество во время войны. Разработчики вдохновлялись образом женщины-воительницы. Изюминкой одежды стала украинская вышивка, образы огня, хлопка и птиц.

Линейка представлена 15 моделями прет-а-порте в стиле авангард, сочетающего классический, фэнтези, романтический стиль, — пишут в Женском ветеранском движении.

Это эксклюзивные вещи ручной работы, аксессуары можно приобрести уже сейчас. Одежда поступит в продажу в скором времени.

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Фото: Марыся Мьяновская