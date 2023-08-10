Увеличь ее силу! Как благотворительная коллекция рюкзаков может помочь женщинам-военным

Каждый день, несмотря на трудности и испытания, украинские защитницы отдают свою силу и энергию постоянной борьбе за независимость нашего государства. Именно благодаря их отваге и самопожертвованию мы обязаны жить в свободной стране.

Но в то же время каждая защитница проходит тяжелые испытания. Поэтому очень нуждается в поддержке. С этой целью была создана совместная благотворительная коллекция женских рюкзаков фонда Елены Пинчук и украинского бренда Have A Rest.

— Благотворительная коллаборация — это дополнительная возможность привлечь внимание общества к болезненным и острым вопросам, которые могут казаться далекими и не касающимися тебя. Наша благотворительная коллекция Empower Her Power — это форма благодарности от женщины к женщине. Это напоминание о взаимоподдержке фронта и тыла, потому что только вместе мы способны победить, — отмечает директор Фонда Елены Пинчук Ольга Сердюк.

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Благотворительная коллекция женских рюкзаков призвана поддержать украинских защитниц, которые бок о бок с мужчинами воюют на фронте. А также сделать пребывание женщин на передовой более комфортным, насколько это возможно.

У этих женщин разные звания, должности и опыт, но их объединяет одно — профессионализм, что не имеет пола.

Сейчас на сайте проекта можно приобрести один из рюкзаков. Они представлены в двух цветах: розовый и хаки. На каждый из них нанесено изображение Трезубца.

После продажи одного экземпляра — такой же рюкзак отправится к защитнице. Однако он вдобавок будет наполнен базовым комплектом медикаментов, индивидуальными предметами быта и гигиены и сезонными средствами по уходу.

Менее чем за год военнослужащие, что находятся на передовых позициях, уже получили от Фонда Елены Пинчук 1250 таких наборов первой необходимости. А благодаря сотрудничеству с Have A Rest, эти наборы будут передавать в качественном водонепроницаемом рюкзаке. Поэтому по желанию военнослужащие его смогут использовать для своих нужд.

— Внутри бренда Have A Rest мы понимаем цену любой помощи. Поэтому с радостью становимся частью благотворительных инициатив. Мы стараемся привлечь внимание к наиболее острым вопросам и проблемам, а вместе с этим и помочь, — добавляет основательница Have A Rest Алина Долинина.

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