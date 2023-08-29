Війна в Україні

Загинули, захищаючи рідну землю. В Україну повернули тіла 84 військових

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Серпня 2023, 12:45
В Україну повернули тіла 84 загиблих військових — що відомо

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