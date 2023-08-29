Загинули, захищаючи рідну землю. В Україну повернули тіла 84 військових

В Україну повернули тіла 84 загиблих українських військових. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Читай детальніше, що відомо про повернення тіл українських військових додому.

В Україну повернули тіла 84 загиблих військових — що відомо

Сьогодні, 29 серпня, відбулася передача тіл українських військових, що загинули, захищаючи Україну. Усього рідним повернули 84 тіла.

Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за співпраці Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

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Процес повернення тіл українських військових триває. Він відбувається за правилами і нормами Женевської конвенції.

Сьогодні Україна вшановує пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Повідомити про зниклих безвісти можна за номером Уповноваженого 0 800 339 247.

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Фото: редакторка сайту Вікна-новини Анастасія Грубрина

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