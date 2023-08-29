Загинули, захищаючи рідну землю. В Україну повернули тіла 84 військових

В Україну повернули тіла 84 загиблих українських військових. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Читай детальніше, що відомо про повернення тіл українських військових додому.
Сьогодні, 29 серпня, відбулася передача тіл українських військових, що загинули, захищаючи Україну. Усього рідним повернули 84 тіла.
Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за співпраці Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.
Процес повернення тіл українських військових триває. Він відбувається за правилами і нормами Женевської конвенції.
Сьогодні Україна вшановує пам’ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.
Повідомити про зниклих безвісти можна за номером Уповноваженого 0 800 339 247.
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Фото: редакторка сайту Вікна-новини Анастасія Грубрина
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