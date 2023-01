Охотники за субмаринами для Украины! Что известно о боевых вертолетах Sea King

Великобритания стала одной из стран, которая сильнее всех поддерживает Украину и предоставляет нам все необходимое для победы в войне. Ранее сообщалось, что страна готова предоставить нам три вертолета Sea King.

Украинские военные шесть недель проходили обучение по пилотированию и обслуживанию этих вертолетов в Великобритании. Один вертолет Sea King уже прибыл в Украину, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter. Мы расскажем, что нужно знать о вертолетах Sea King.

Великобритания выделяла не один пакет военной помощи Украине. Об одном из них рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в Осло, сообщает BBC News.

По его словам, вертолеты Sea King помогут украинским военным выполнять поисковые и спасательные миссии.

Ранее Sea King использовались в Королевских Воздушных силах и в Королевском Военно-морском флоте. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.

На вооружении Королевского флота были вертолеты, изготовленные компанией Westland Helicopters. Поэтому, вероятно, Украине передадут Westland WS-61 Sea King.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L