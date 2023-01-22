Охотники за субмаринами для Украины! Что известно о боевых вертолетах Sea King

Великобритания стала одной из стран, которая сильнее всех поддерживает Украину и предоставляет нам все необходимое для победы в войне. Ранее сообщалось, что страна готова предоставить нам три вертолета Sea King.

Украинские военные шесть недель проходили обучение по пилотированию и обслуживанию этих вертолетов в Великобритании. Один вертолет Sea King уже прибыл в Украину, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter. Мы расскажем, что нужно знать о вертолетах Sea King.

Sea King в Украине: что известно

Великобритания выделяла не один пакет военной помощи Украине. Об одном из них рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в Осло, сообщает BBC News.

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По его словам, вертолеты Sea King помогут украинским военным выполнять поисковые и спасательные миссии.

Ранее Sea King использовались в Королевских Воздушных силах и в Королевском Военно-морском флоте. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.

На вооружении Королевского флота были вертолеты, изготовленные компанией Westland Helicopters. Поэтому, вероятно, Украине передадут Westland WS-61 Sea King.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Westland WS-61 Sea King: что это за вертолет

Westland WS-61 Sea King — это британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Sikorsky S-61 Sea King — это американский вертолет-охотник за субмаринами, спроектированный и построенный Sikorsky Aircraft. Он стал известен своей конструкцией. Это первый в мире вертолет-амфибия и один из первых вертолетных охотников за субмаринами с турбированным двигателем.

В 1969 году компания Westland начала развивать свой вертолет и интегрировала компоненты от британских поставщиков.

Чем отличается Westland Sea King от американской версии

Westland WS-61 Sea King оснащен двигателями Rolls-Royce Gnome, британскими системами противолодочной обороны и полностью компьютеризированной системой управления полетом.

Американский и британский вертолеты очень похожи снаружи, но имеют разные характеристики. Если Sea King от США должны находиться под тактическим контролем авианосца, с которого они и действуют, то британская версия Sea King более автономна.

Она может работать в одиночку, координироваться с другими самолетами или надводными судами. Поэтому расположение экипажа внутри вертолета отличается, а также он имеет поисковый радар.

В первую очередь Sea King был предназначен для выполнения противолодочных боевых задач.

Характеристики вертолета Sea King:

экипаж: 2-4 человека

длина: 17,02 м

высота: 5,13 м

вес пустого вертолета: 6 373 кг

максимальный взлетный вес: 9 707 кг

электростанция: два турбоваловых двигателя Rolls-Royce

скорость: 207 км/ч

дальность: 1 230 км

скорость подъема: 10,3 м/с

Ранее мы рассказывали характеристики танков Challenger 2, которые готова передать нам Великобритания.

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Фото: Royal Navy of Great Britain