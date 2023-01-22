Охотники за субмаринами для Украины! Что известно о боевых вертолетах Sea King

Великобритания стала одной из стран, которая сильнее всех поддерживает Украину и предоставляет нам все необходимое для победы в войне. Ранее сообщалось, что страна готова предоставить нам три вертолета Sea King.
Украинские военные шесть недель проходили обучение по пилотированию и обслуживанию этих вертолетов в Великобритании. Один вертолет Sea King уже прибыл в Украину, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Twitter. Мы расскажем, что нужно знать о вертолетах Sea King.
Великобритания выделяла не один пакет военной помощи Украине. Об одном из них рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время своего выступления в Осло, сообщает BBC News.
По его словам, вертолеты Sea King помогут украинским военным выполнять поисковые и спасательные миссии.
Ранее Sea King использовались в Королевских Воздушных силах и в Королевском Военно-морском флоте. Последний борт был снят с эксплуатации ВМФ Великобритании в 2018 году.
На вооружении Королевского флота были вертолеты, изготовленные компанией Westland Helicopters. Поэтому, вероятно, Украине передадут Westland WS-61 Sea King.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.Thank you to @BWallaceMPTogether, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.Thank you to @BWallaceMPTogether, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Westland WS-61 Sea King — это британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.
Westland WS-61 Sea King — это британская модификация одноименного американского вертолета, также известного как Sikorsky SH-3 Sea King.
Sikorsky S-61 Sea King — это американский вертолет-охотник за субмаринами, спроектированный и построенный Sikorsky Aircraft. Он стал известен своей конструкцией. Это первый в мире вертолет-амфибия и один из первых вертолетных охотников за субмаринами с турбированным двигателем.
В 1969 году компания Westland начала развивать свой вертолет и интегрировала компоненты от британских поставщиков.
Westland WS-61 Sea King оснащен двигателями Rolls-Royce Gnome, британскими системами противолодочной обороны и полностью компьютеризированной системой управления полетом.
Американский и британский вертолеты очень похожи снаружи, но имеют разные характеристики. Если Sea King от США должны находиться под тактическим контролем авианосца, с которого они и действуют, то британская версия Sea King более автономна.
Она может работать в одиночку, координироваться с другими самолетами или надводными судами. Поэтому расположение экипажа внутри вертолета отличается, а также он имеет поисковый радар.
Она может работать в одиночку, координироваться с другими самолетами или надводными судами. Поэтому расположение экипажа внутри вертолета отличается, а также он имеет поисковый радар.
В первую очередь Sea King был предназначен для выполнения противолодочных боевых задач.
Ранее мы рассказывали характеристики танков Challenger 2, которые готова передать нам Великобритания.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!
Фото: Royal Navy of Great Britain