Мисливці за субмаринами для України! Що відомо про бойові гвинтокрили Sea King

Велика Британія стала однією з країн, яка найбільше підтримує Україну та надає їй все необхідне для перемоги у війні. Раніше повідомлялося, що країна готова надати нам три гелікоптери Sea King.

Українські військові шість тижнів проходили навчання у Великій Британії з пілотування та обслуговування цих вертольотів. Один гелікоптер Sea King вже прибув до України, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter. Ми розповімо, що треба знати про гелікоптери Sea King.

Sea King в Україні: що відомо

Велика Британія виділяла не один пакет військової допомоги Україні. Про один з них розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час свого виступу в Осло, повідомляє BBC News.

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За його словами, гелікоптери Sea King допоможуть українським військовим виконувати пошукові та рятувальні місії.

Раніше Sea King використовували Королівські Повітряні сили та Королівський Військово-морський флот. Останній борт був знятий з експлуатації ВМФ Великої Британії у 2018 році.

На озброєні Королівського флоту були гелікоптери, які виготовила компанія Westland Helicopters. Тому, ймовірно, Україні планується передати Westland WS-61 Sea King.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Sea King: що це за гвинтокрил

Westland WS-61 Sea King — це британська модифікація однойменного американського гелікоптера, також відомого як Sikorsky SH-3 Sea King.

Sikorsky S-61 Sea King — це американський вертоліт-мисливець за субмаринами, спроектований та побудований Sikorsky Aircraft. Він відзначився своєю конструкцією, це перший у світі вертоліт-амфібія та один з перших гвинтокрилих мисливців за субмаринами з турбованими двигунами.

У 1969 році компанія Westland почала розвивати свій гвинтокрил та інтегрувати компоненти від британських постачальників.

Чим відрізняється Westland Sea King від американської версії

Westland WS-61 Sea King оснащений двигунами Rolls-Royce Gnome, британськими системами протичовнової оборони та повністю комп’ютеризованою системою управління польотом.

Американський та британський гвинтокрили дуже схожі зовні, але мають різні характеристики. Якщо Sea King від США мали перебувати під тактичним контролем авіаносця, з якого вони діяли, то британська версія Sea King більш автономна.

Вона може працювати поодинці, координуватися з іншими літаками або надводними суднами. Тому розташування екіпажу всередині гвинтокрила відрізняється, а також він має пошуковий радар.

Насамперед Sea King був призначений для виконання протичовнових бойових завдань.

Характеристики гелікоптера Sea King:

екіпаж: 2-4 людини

довжина: 17,02 м

висота: 5,13 м

вага порожнього вертольота: 6 373 кг

максимальна злітна вага: 9 707 кг

електростанція: два турбовалових двигуни Rolls-Royce

швидкість: 207 км/год

дальність: 1 230 км

швидкість підйому: 10,3 м/с

Раніше ми розповідали характеристики танків Challenger 2, які готова передати нам Велика Британія.

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Фото: Royal Navy of Great Britain