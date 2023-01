Мисливці за субмаринами для України! Що відомо про бойові гвинтокрили Sea King

Велика Британія стала однією з країн, яка найбільше підтримує Україну та надає їй все необхідне для перемоги у війні. Раніше повідомлялося, що країна готова надати нам три гелікоптери Sea King.

Українські військові шість тижнів проходили навчання у Великій Британії з пілотування та обслуговування цих вертольотів. Один гелікоптер Sea King вже прибув до України, про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у своєму Twitter. Ми розповімо, що треба знати про гелікоптери Sea King.

Велика Британія виділяла не один пакет військової допомоги Україні. Про один з них розповів міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час свого виступу в Осло, повідомляє BBC News.

За його словами, гелікоптери Sea King допоможуть українським військовим виконувати пошукові та рятувальні місії.

Раніше Sea King використовували Королівські Повітряні сили та Королівський Військово-морський флот. Останній борт був знятий з експлуатації ВМФ Великої Британії у 2018 році.

На озброєні Королівського флоту були гелікоптери, які виготовила компанія Westland Helicopters. Тому, ймовірно, Україні планується передати Westland WS-61 Sea King.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

