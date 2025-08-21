В ночь на 21 августа Россия обстреляла Львов Шахедами и ракетами. Комбинированная атака повредила улицу Елены Степановны. Как сообщает мэр Андрей Садовой и председатель ОВА Максим Козицкий, есть пострадавшие.Львов под обстрелом: пострадала улица Елены Степановны Садовой заметил, что по этой улице российское оружие снова прилетело, как и месяц назад. — Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте.По информации от ОВА, в результате комбинированного удара во Львове один человек погиб, трое травмированы. Из-за разрушения жильцов 11 квартир придется отселить — это 17 человек. Мэр пообещал, что всех разместят во временном жилье. Пострадавшие получат компенсацию на аренду. Повреждены 26 домов, сорвано пять крыш, выбиты 155 окон. Также поврежден детский сад — ориентировочно 30 окон, а также девять авто. Читать по теме Обстрел Ахтырки: под завалами ищут людей, ранены дети Россия атаковала Ахтырку: что известно. Местные жители рассказали Суспільному о пережитом. Вот как описывает ночь житель Игорь Гусак: — На момент обстрела мы были в укрытии. Слышали страшные звуки, взрывы. Весь дом, где мы были в укрытии, трясло, люди в укрытии головы склоняли и прятались, все кричали, особенно дети. Окон нет, все вырвано, шторы, стены целые, но окон нет. Остальные жительница Зина Пенско говорит, что они чудом спаслись от ударов. — Я не знаю, как осталась жива. Бабушка лежала, Богу молилась. Меня Бог спас. Укуталась в одеяло. Только пальчик один задело. Это было страшно. Горело, дымилось, пыль была очень страшная. Львов — обстрел сегодня: фото последствий Дома шатались от взрывов: РФ атаковала Львов / 16 Фотографий Напомним, что несколько дней назад после обстрела на улицах Кременчуга находили неразорвавшиеся шарики-боеприпасы. Фото: Суспільне, Андрей Садовой Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Львов, Погода в Украине Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter