Дома шатались от взрывов: РФ атаковала Львов

В ночь на 21 августа Россия обстреляла Львов Шахедами и ракетами. Комбинированная атака повредила улицу Елены Степановны. Как сообщает мэр Андрей Садовой и председатель ОВА Максим Козицкий, есть пострадавшие.

Львов под обстрелом: пострадала улица Елены Степановны

Садовой заметил, что по этой улице российское оружие снова прилетело, как и месяц назад.

— Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши. Все службы работают на месте.

По информации от ОВА, в результате комбинированного удара во Львове один человек погиб, трое травмированы.

Из-за разрушения жильцов 11 квартир придется отселить — это 17 человек. Мэр пообещал, что всех разместят во временном жилье. Пострадавшие получат компенсацию на аренду.

Повреждены 26 домов, сорвано пять крыш, выбиты 155 окон. Также поврежден детский сад — ориентировочно 30 окон, а также девять авто.

Местные жители рассказали Суспільному о пережитом. Вот как описывает ночь житель Игорь Гусак:

— На момент обстрела мы были в укрытии. Слышали страшные звуки, взрывы. Весь дом, где мы были в укрытии, трясло, люди в укрытии головы склоняли и прятались, все кричали, особенно дети. Окон нет, все вырвано, шторы, стены целые, но окон нет.

Остальные жительница Зина Пенско говорит, что они чудом спаслись от ударов.

— Я не знаю, как осталась жива. Бабушка лежала, Богу молилась. Меня Бог спас. Укуталась в одеяло. Только пальчик один задело. Это было страшно. Горело, дымилось, пыль была очень страшная.

Львов — обстрел сегодня: фото последствий

