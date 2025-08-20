Этой ночью россияне атаковали Ахтырку в Сумской области. Уже известно о раненых людях.

Больше подробностей об обстреле Ахтырки, читай дальше в материале.

Ахтырка: город под атакой россиян

Ночью воздушная тревога раздавалась по всей стране. Россияне атаковали город Ахтырка в Сумской области. Обстрел был направлен против гражданского населения.

По данным Нацполиции, известно о ранении 12 человек, в том числе и двое детей.

— Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение, гараж, — сообщили в полиции.

Руководитель ОВА Олег Григоров также добавил, что на местах попадания загорелись пожары.

Корреспонденты Суспільного также передавали о возможном пребывании под завалами людей. На местах попаданий работают соответствующие службы.

Обстрел Ахтырки: фото

Обстрел Ахтырки: под завалами ищут людей, ранены дети / 9 Фотографий

Накануне Россия атаковала Кременчуг, но опасность может по-прежнему лежать на улицах города. Больше подробностей читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!