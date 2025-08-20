Для тебя Война в Украине

Обстрел Ахтырки: под завалами ищут людей, ранены дети

Виктория Мельник, журналист сайта 20 августа 2025, 08:30
охтирка
Россия атаковала Ахтырку Фото Нацполиция

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь