Россия атаковала Ахтырку Фото Нацполиция Этой ночью россияне атаковали Ахтырку в Сумской области. Уже известно о раненых людях.Больше подробностей об обстреле Ахтырки, читай дальше в материале. Ахтырка: город под атакой россиян Ночью воздушная тревога раздавалась по всей стране. Россияне атаковали город Ахтырка в Сумской области. Обстрел был направлен против гражданского населения.По данным Нацполиции, известно о ранении 12 человек, в том числе и двое детей. — Поврежден многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное сооружение, гараж, — сообщили в полиции. Руководитель ОВА Олег Григоров также добавил, что на местах попадания загорелись пожары. Корреспонденты Суспільного также передавали о возможном пребывании под завалами людей. На местах попаданий работают соответствующие службы. Читать по теме Раненые не могут выйти из квартир: в Херсоне растет красная зона Россияне бьют по людям без разбора, атакуют пенсионеров и детей. Обстрел Ахтырки: фото Обстрел Ахтырки: под завалами ищут людей, ранены дети / 9 Фотографий Накануне Россия атаковала Кременчуг, но опасность может по-прежнему лежать на улицах города. Больше подробностей читай в нашем другом материале.