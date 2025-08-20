Для тебе Війна в Україні

Обстріл Охтирки: під завалами шукають людей, поранені діти

Вікторія Мельник, журналістка сайту 20 Серпня 2025, 08:30
охтирка
Росія атакувала Охтирку Фото Нацполіція

