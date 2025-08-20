Цієї ночі росіяни атакували Охтирку у Сумській області. Вже відомо про поранених людей.

Більше подробиць про обстріл Охтирки, читай далі у матеріалі.

Охтирка: місто під атакою росіян

Вночі повітряна тривога лунала по всій країні. Росіяни атакували місто Охтирка, що у Сумській області. Обстріл був спрямований проти цивільного населення.

За даними Нацполіції, відомо про поранення 12 людей, зокрема й двоє дітей.

— Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду, гараж, — повідомили у поліції.

Керівник ОВА Олег Григоров також додав, що на місцях влучань зайнялися пожежі.

Кореспонденти Суспільного також передавали про можливе перебування під завалами будинків людей. На місцях влучань працюють відповідні служби.

Обстріл Охтирки: фото

Обстріл Охтирки: під завалами шукають людей, поранені діти / 9 Фотографій

