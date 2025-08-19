Атака на Кременчук Фото Facebook Сьогодні, 19 серпня, Кременчук пережив наймасованішу атаку. Після російського обстрілу місто на Полтавщині затягнуло густим чорним димом, а на вулицях помітили касетні боєприпаси. Про наслідки атаки на Кременчук — розповідаємо в матеріалі.Кременчук: останні новини Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив про масовану атаку на місто. У Кременчуці вночі пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура. У той самий час, коли Путін телефоном запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру, путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку. Малецький подякував бійцям ППО за стійкість та їхню роботу. А також працівникам ДСНС за те, що оперативно почали гасити пожежі після прильотів.Дякую всім кременчужанам за стійкість і незламність. Щодо пошкоджених будинків — спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки! Фото атаки на Кременчук Жахлива атака на Кременчук: на вулицях нерозірвані кульки-боєприпаси / 5 Фотографій Фото: фахівчиня по роботі з відеоконтентом Вікна-новини Ольга Бондарєва Касетні боєприпаси у Кременчуці Пізніше міський голова Кременчука повідомив, що містом розкидані російські касетні боєприпаси у вигляді кульок. На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх — вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! Касетні боєприпаси мають чорно-сріблястий колір і форму кульки — тож необхідно попередити дітей, аби у жодному разі не брали нічого з підлоги. Жахлива атака на Кременчук: на вулицях нерозірвані кульки-боєприпаси / 2 Фотографії Читати на тему Черкаси засипало смертоносними “кульками”: місцевих закликають не виходити На світанку 24 липня російські війська атакували Черкаси ракетами «Іскандер-К», начиненими шрапнеллю. Внаслідок терористичного удару по цивільній інфраструктурі поранення отримали семеро людей. Сьогодні уночі на Полтавщину летіли крилаті та балістичні ракети, а також дрони. Після нічної атаки Кременчук ще довго був у диму. За даними облдержадміністрації, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів. На щастя, у Кременчуці обійшлося без загиблих. Атака на Кременчук: відео Вікна-Новини детально розповідали, чим небезпечні касетні боєприпаси. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Війна в Україні, Полтавщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter