Сьогодні, 19 серпня, Кременчук пережив наймасованішу атаку. Після російського обстрілу місто на Полтавщині затягнуло густим чорним димом, а на вулицях помітили касетні боєприпаси. Про наслідки атаки на Кременчук — розповідаємо в матеріалі.

Кременчук: останні новини

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив про масовану атаку на місто. У Кременчуці вночі пролунали десятки вибухів, під прицілом була енергетична та транспортна інфраструктура.

У той самий час, коли Путін телефоном запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру, путінська армія починала чергову масовану атаку по Кременчуку.

Малецький подякував бійцям ППО за стійкість та їхню роботу. А також працівникам ДСНС за те, що оперативно почали гасити пожежі після прильотів.

Дякую всім кременчужанам за стійкість і незламність. Щодо пошкоджених будинків — спеціальна комісія визначить ступінь збитків для кожної квартири і будинку, ніхто не залишиться без допомоги і підтримки!

Фото атаки на Кременчук

Жахлива атака на Кременчук: на вулицях нерозірвані кульки-боєприпаси / 5 Фотографій

Фото: фахівчиня по роботі з відеоконтентом Вікна-новини Ольга Бондарєва

Касетні боєприпаси у Кременчуці

Пізніше міський голова Кременчука повідомив, що містом розкидані російські касетні боєприпаси у вигляді кульок.

На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх — вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102!

Касетні боєприпаси мають чорно-сріблястий колір і форму кульки — тож необхідно попередити дітей, аби у жодному разі не брали нічого з підлоги.

Жахлива атака на Кременчук: на вулицях нерозірвані кульки-боєприпаси / 2 Фотографії

Сьогодні уночі на Полтавщину летіли крилаті та балістичні ракети, а також дрони. Після нічної атаки Кременчук ще довго був у диму. За даними облдержадміністрації, зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору. У Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

На щастя, у Кременчуці обійшлося без загиблих.

Атака на Кременчук: відео

