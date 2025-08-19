Сегодня, 19 августа, Кременчуг пережил самую массированную атаку. После российских обстрелов город в Полтавской области затянуло густым черным дымом, а на улицах заметили кассетные боеприпасы. О последствиях атаки на Кременчуг — рассказываем в материале.

Кременчуг: последние новости

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил о массированной атаке на город. В Кременчуге ночью прогремели десятки взрывов, под прицелом была энергетическая и транспортная инфраструктура.

В то же время, когда Путин по телефону уверял Трампа, что стремится к миру, и когда президент Владимир Зеленский проводил переговоры в Белом доме с европейскими лидерами по справедливому миру, путинская армия начинала очередную массированную атаку по Кременчугу.

Малецкий поблагодарил бойцов ПВО за стойкость и их работу. А также работников ГСЧС за то, что оперативно начали тушить пожары после прилетов.

Благодарю всех кременчужан за стойкость и несокрушимость. Относительно поврежденных домов — специальная комиссия определит степень ущерба для каждой квартиры и дома, никто не останется без помощи и поддержки!

Кассетные боеприпасы в Кременчуге

Позже городской глава Кременчуга сообщил, что по городу разбросаны российские кассетные боеприпасы в виде шариков.

На территории города находят неразорванные кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним — они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102!

Кассетные боеприпасы имеют черно-серебристый цвет и форму шарика — поэтому необходимо предупредить детей, чтобы ни в коем случае не брали ничего с пола.

Ужасная атака на Кременчуг: на улицах неразорванные шарики-боеприпасы

Сегодня ночью на Полтавскую область летели крылатые и баллистические ракеты, а также дроны. После ночной атаки Кременчуг еще долго был в дыму. По данным облгосадминистрации, зафиксировано попадание и падение обломков в Кременчугском и Лубенском районах.

Пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. В Лубенском районе в результате атаки без света осталось 1471 бытовых и 119 юридических абонентов.

К счастью, в Кременчуге обошлось без погибших.

Атака на Кременчуг: видео

Вікна-Новини подробно рассказывали, чем опасны кассетные боеприпасы.

