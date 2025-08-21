Будинки хиталися від вибухів: РФ атакувала Львів

У ніч на 21 серпня Росія обстріляла Львів Шахедами та ракетами. Комбінована атака пошкодила вулицю Олени Степанівни. Як повідомляє міський голова Андрій Садовий та голова ОВА Максим Козицький, є постраждалі.

Львів під обстрілом: постраждала вулиця Олени Степанівни

Садовий зауважив, що по цій вулиці російська зброя знову прилетіла, як і місяць тому.

— Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи. Усі служби працюють на місці.

За інформацією від ОВА, внаслідок комбінованого удару у Львові одна людина загинула, троє травмованих.

Через руйнування мешканців 11 квартир доведеться відселити — це 17 людей. Міський голова пообіцяв, що всіх розмістять у тимчасовому житлі. Постраждалі отримуватимуть компенсацію на оренду.

Пошкоджено 26 будинків, зірвано п’ять дахів, вибито 155 вікон. Також пошкоджено дитячий садок, де вибито орієнтовно 30 вікон, а також дев’ять авто.

Місцеві жителі розповіли Суспільному про пережите. Ось як описує ніч мешканець Ігор Гусак:

— На момент обстрілу ми були в укритті. Чули страшні звуки, вибухи. Весь будинок, де ми були в укритті, трясло, люди в укритті аж голови схиляли й ховалися, усі кричали, особливо діти. Вікон немає, все вирвано, штори, стіни цілі, але вікон немає.

Інші мешканка Зіна Пенсько каже, що вони дивом врятувалися від ударів.

— Я не знаю, як залишилась жива. Бабуся лежала, Богу молилась. Мене Бог спас. Закутувалась у ковдру. Тільки пальчик один зачепило. То було страшне. Горіло, диміло, пилюка була така — страшне.

Львів — обстріл сьогодні: фото наслідків

Фото: Суспільне, Андрій Садовий, ДСНС

