Готовимся к тяжелым боям с верой в победу — военные эксперты, обозреватели и Пентагон дали прогнозы войны на весну 2023

Более года длится полномасштабное вторжение РФ на территорию суверенной Украины. Военные, волонтеры, дипломаты и просто гражданские каждый день прилагают все усилия, чтобы приблизить нашу победу.

Уже многие мировые политики, разведка США, украинские военные говорили о возможных сценариях развития войны весной 2023 года. Некоторые даже предполагают, когда именно война закончится. Особенно активно такие разговоры начали распространяться после того, как Запад все больше и больше помогает Украине вооружением и средствами.

Редакция Вікна-новини собрала главные тезисы мировых и украинских сценариев войны весной 2023 года.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью NV заявлял, что Украина может победить врага в этом году. Однако за стол переговоров ни президент Владимир Зеленский, ни украинский народ с россиянами не будут садиться.

Такие переговоры, по словам Резникова, возможны только на условиях Украины.

Позиция президента, народа, позиция партнеров, моя личная позиция — мы все совпадаем. “Зрады” не будет, — подчеркнул он.

— Я думаю, эта война скоро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но я верю в этот год как в год победы, — подчеркнул министр обороны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил в интервью 24 каналу, что следующие два – три месяца в этой войне станут очень важными, возможно, решающими. Успех на фронте, по его словам, зависит от нашего военного ресурса и ресурсов оккупанта.

— Дальше ситуация на фронте будет выглядеть иным образом — это будет одностороннее движение Украины. А здесь для нашего государства важно получить определенные инструменты, — говорит Подоляк.

Кроме того, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов во вчерашнем интервью американскому телеканалу АВС News заявил, что Украина вернет Крымский полуостров. Буданов также высмеял не слишком завуалированные ядерные угрозы президента России и российское неудачное зимнее наступление, последнее из которого принесло минимальные успехи и значительные потери.

Какие будут результаты этих действий (украинского контрнаступление — ред.)? Я думаю, что в ближайшее время все это увидят и почувствуют, — добавил он.

Военный обозреватель и майор запаса Алексей Гетьман отметил: именно сейчас, когда погодные условия сыграют в нашу пользу, стоит начинать активные контрнаступательные действия. В этом тоже поможет и техника наших союзников.

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По словам представителя Министерства обороны США, бригадного генерала Пета Райдера, весной и летом на украинской линии фронта будут идти тяжелые бои.

Он также подчеркнул, что важную роль здесь сыграет западное вооружение и навыки ВСУ.

Важно сделать шаг назад и посмотреть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит тяжелая борьба, особенно когда мы вступаем в весну и лето, — сказал он.

Ветеран американских воздушных сил и эксперт метеоролог Дэвид Хелмс обратил внимание на условия нашего контрнаступления. Он отметил, что уже с середины апреля земля на Юге Украины начнет высыхать, а значит, контрнаступление станет возможным.

— Уже через две недели в Донецкой области (начнут высыхать грунты — ред.), а начиная с середины мая — и на Луганском направлении, — подчеркнул Дэвид Хелмс.

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