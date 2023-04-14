Більше як рік триває повномасштабне вторгнення РФ на територію суверенної України. Військові, волонтери, дипломати та цивільні щодня докладають усіх зусиль, щоб наблизити нашу перемогу.

Уже багато світових політиків, розвідка США, українські військові говорили про можливі сценарії розвитку війни навесні 2023 року. Дехто навіть припускає, коли саме війна закінчиться. Особливо активно такі розмови почали ширитися після того, як Захід дедалі більше допомагає Україні озброєнням та коштами.

Редакція Вікна-новини зібрала головні тези зі світових та українських сценаріїв війни навесні 2023.

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Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю NV заявляв, що Україна може перемогти ворога вже цього року. Однак за стіл переговорів ні президент Володимир Зеленський, ні український народ, з росіянами не сідатиме.

Такі переговори, за словами Резнікова, можливі лише на умовах України.

Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція — ми всі збігаємось. Зради не буде, — наголосив він.

— Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як у рік перемоги, — підкреслив міністр оборони.

Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив в інтерв’ю 24 каналу, що наступні два – три місяці у цій війні стануть дуже важливими, можливо — вирішальними. Успіх на фронті, за його словами, залежить також від нашого воєнного ресурсу та ресурсів окупанта.

— Далі ж ситуація на фронті матиме інший вигляд — це буде односторонній рух України. А тут для нашої держави важливо отримати певні інструменти, — каже Подоляк.

Окрім цього, керівник української розвідки Кирило Буданов у вчорашньому інтерв’ю американському телеканалу АВС News заявив, що Україна поверне Кримський півострів. Буданов також висміяв не надто завуальовані ядерні загрози президента Росії та російський невдалий зимовий наступ, останній з якого приніс мінімальні успіхи та значні втрати.

Які будуть результати цих дій (українського контрнаступу — ред.)? Я думаю, що найближчим часом це всі побачать і відчують, — додав він.

Натомість військовий оглядач та майор запасу Олексій Гетьман каже: саме зараз, коли погодні умови зіграють на нашу користь, варто починати активні контрнаступальні дії. У цьому також допоможе й техніка наших союзників.

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За словами представника Міністерства оборони США, бригадного генерала Пета Райдера, навесні та влітку на українській лінії фронту точитимуться важкі бої.

Він також підкреслив, що визначну роль тут зіграє західне озброєння та навички ЗСУ.