Важливо зробити крок назад і подивитися на досягнутий прогрес, усвідомлюючи при цьому той факт, що попереду буде важка боротьба, особливо коли ми вступаємо у весну та літо, — сказав він.

Ветеран американський повітряних сил та експерт метеоролог Девід Хелмс звернув увагу на умови нашого контрнаступу. Він зазначив, що вже з середини квітня ґрунти на Півдні України почнуть висихати, а отже, контрнаступ стане можливим.

— Уже за два тижні на Донеччині (почнуть висихати ґрунти — ред.), а починаючи з середини травня і на Луганському напрямку, — наголосив Девід Хелмс.

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