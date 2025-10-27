Для тебя Война в Украине

Киевское водохранилище в опасности? Возможен ли подрыв Киевской ГЭС — Укргидроэнерго

Виктория Мельник, журналист сайта 27 октября 2025, 12:20 3 мин.
можно ли подорвать киевскую гэс
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь