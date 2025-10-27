Киевское водохранилище в опасности? Возможен ли подрыв Киевской ГЭС — Укргидроэнерго

Киевское водохранилище может оказаться под атакой россиян? Такие устрашения периодически появляются на страницах вражеских пропагандистов.

Сотни преступлений, совершенные оккупантами, доказали, что россияне не придерживаются никаких принципов и морали, а взбалмошная идея истребления украинцев глубоко засела у изголовья тех, кто отдает и выполняет приказы.

Ждать ли удар по Киевской ГЭС, и что будет с Киевским водохранилищем — мы собрали главное для тебя дальше в материале.

Киевское водохранилище: можно ли разрушить Каневскую и Киевскую ГЭС

Многих интересует, возможно ли разрушение Каневской и Киевской ГЭС. Ведь чуть больше года назад украинцы столкнулись с одной из самых больших катастроф на нашей земле — подрывом Каховской ГЭС. Эта трагедия унесла не только украинские жизни, но и уничтожила там природу и фауну.

Целесообразно ли ждать повторения сценария сейчас?

Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine заявил, что сценарий разрушения этих ГЭС извне очень маловероятен.

— Самые большие украинские ГЭС почти невозможно разрушить извне. Только если сбросить на них несколько авиационных бомб, для этого россияне должны залететь на территорию Украины на самолетах.

Киевская и Каневская ГЭС расположены в Центре Украины, вдали от линии фронта, поэтому авиация врага вряд ли сможет приблизиться. Это очень маловероятный сценарий, — сказал Игорь Сирота.

Каховскую ГЭС российские военные подорвали изнутри, начинив ее взрывчаткой.

В то же время, у россиян существует несколько мотивов распространять такие новости. В частности, в эфире телемарафона Єдині новини военный эксперт украинского института будущего, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак проанализировал ИПСО со стороны российской политики.

— Есть несколько составляющих: первая — приклеивание Украины ко всему плохому, а вторая — отвлечь внимание от своих преступлений, например, от атаки на Охматдет, — подчеркнул Ступак.

В то же время он также подчеркнул, что подорвать такие сооружения, как дамбы, возможно, только заложив некоторое количество взрывчатки изнутри.

В частности, эксперт вспомнил российский удар по ДнепроГЭС и заметил, что дамба, к счастью, выдержала.

Совет национальной безопасности Украины расценивает слова российского МИД как ИПСО и видит в них мотив посеять панику среди украинцев.

Что будет, если прорвет Киевскую ГЭС: объяснили в Укргидроэнерго

Гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота также отмечал о готовности соответствующих служб предотвратить ужасные последствия в случае прорыва Киевского водохранилища.

При правильном реагировании, по словам Сироты, в худшем случае может затопить подвалы в прилегающих к Днепру районах Киева.

Конечно, на время исчезнет возможность генерировать электроэнергию и подавать пресную воду, — добавил гендиректор Укргидроэнерго.

К тому же, обратил внимание Игорь Сирота, эти водохранилища меньше Каховского.

Сейчас после подрыва Каховской ГЭС встал вопрос — нужно ли восстанавливать объект? Все мнения о целесообразности такого решения мы собрали в нашем материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!