Київське водосховище у небезпеці? Чи можливий підрив Київської ГЕС — Укргідроенерго

Київське водосховище може опинитися під атакою росіян? Такі залякування періодично з’являються на сторінках ворожих пропагандистів.

Сотні злочинів, скоєні окупантами, довели, що росіяни не дотримуються ніяких принципів та моралі, а навіжена ідея винищення українців глибоко засіла в головах тих, хто віддає та виконує накази.

Чи чекати на удар по Київській ГЕС, і що буде з Київським водосховищем — ми зібрали головне для тебе далі у матеріалі.

Київське водосховище: чи можна зруйнувати Канівську та Київську ГЕС

Багатьох цікавить, чи можливе руйнування Канівської ГЕС та Київської ГЕС. Адже трохи більше як рік тому українці зіткнулися з однією із найбільших катастроф на нашій землі — підривом Каховської ГЕС. Ця трагедія забрала не лише українські життя, а й знищила там природу та фауну.

То чи доцільно чекати на повторення сценарію зараз?

Генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота в інтерв’ю Forbes Ukraine заявив, що сценарій руйнування цих ГЕС ззовні — дуже малоймовірний.

— Найбільші українські ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. Лише якщо скинути на них кілька авіаційних бомб — для цього росіяни мають залетіти на територію України на літаках.

Київська та Канівська ГЕС розташовані в Центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це дуже малоймовірний сценарій, — сказав Ігор Сирота.

Натомість Каховську ГЕС російські військові підірвали зсередини, начинивши її вибухівкою.

Водночас у росіян існує кілька мотивів поширювати такі новини. Зокрема, в ефірі телемарафону Єдині новини військовий експерт українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ Іван Ступак проаналізував ІПСО з боку російської політики.

— Є кілька складових: перша — приклеювання України до всього поганого, а друга — відвернути увагу від своїх злочинів, наприклад від атаки на Охматдит, — наголосив Ступак.

Водночас він також наголосив, що підірвати такі споруди, як дамби, можливо, лише заклавши деяку кількість вибухівки зсередини.

Зокрема, експерт пригадав російський удар по ДніпроГЕС та зауважив, що дамба, на щастя, витримала.

Рада національної безпеки України розцінює слова російського МЗС як ІПСО й вбачає в них мотив посіяти паніку серед українців.

Що буде, якщо прорве Київську ГЕС: пояснили в Укргідроенерго

Гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота також зазначав про готовність відповідних служб запобігти жахливим наслідкам у випадку прориву Київського водосховища.

При правильному реагуванні, за словами Сироти, в найгіршому випадку може затопити підвали у районах Києва, які прилеглі до Дніпра.

Звісно, на певний час зникне можливість генерувати електроенергію і подавати прісну воду, — додав гендиректор Укргідроенерго.

До того ж, звернув увагу Ігор Сирота, ці водосховища менші за Каховське.

Зараз, після підриву Каховської ГЕС, постало питання — чи потрібно відновлювати об’єкт? Всі думки про доцільність такого рішення ми зібрали в нашому матеріалі.

