Россия атаковала Днепр баллистикой: есть погибшие и раненые, повреждены предприятия (ОБНОВЛЕНО)

Утром 1 декабря российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко.

На данный момент известно, что 4 человека погибли. Есть пострадавшие — предварительно 40 человек. 11 с них в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается. Повреждены СТО и предприятия. Все службы находятся на месте, — отметил чиновник.

Мэр Борис Филатов добавил, что в Днепре повреждены четыре многоэтажки — там выбито более 200 окон:

— Также разрушениям подверглись здание учебного заведения, склад благотворительной организации и ряд нежилых помещений.

Как сообщают Воздушные силы, взрыв прогремел в 10:14. По состоянию на 10:50 в городе были слышны сирены экстренных служб, которые направлялись к месту попадания.



Перед атакой Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога (РФ). Детали происшествия устанавливаются.

Атака на Днепр 1 декабря: фото

