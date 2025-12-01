Вранці 1 грудня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Наразі відомо, що 4 людей загинули. Є постраждалі — попередньо 40 осіб. 11 з них у важкому стані.

Рятувальна операція триває. Пошкоджено СТО та підприємства. Всі служби на місці, — зазначив посадовець.

Міський голова Борис Філатов додав, що у Дніпрі пошкоджено чотири багатоповерхівки — там вибито понад 200 вікон:

— Також руйнувань зазнала будівля навчального закладу, склад благодійної організації та низка нежитлових приміщень.

Як повідомляють Повітряні сили, вибух пролунав о 10:14. Станом на 10:50 у місті було чути сирени екстрених служб, які прямували до місця влучання.

Перед атакою Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрога (РФ). Деталі події з’ясовуються.

Атака на Дніпро 1 грудня: фото

Росія атакувала Дніпро балістикою: є загиблі та поранені, пошкоджено підприємства (ОНОВЛЕНО) / 7 Фотографій

Днями росіяни забрали життя 14-річної Марійки з Києва. Ми розповідали про дівчинку, яку вбив російський дрон.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!