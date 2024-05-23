Война в Украине

Более 15 взрывов! Ракетная атака по Харькову — есть погибшие и пострадавшие

Диана Просяник, редактор сайта 23 мая 2024, 12:12
Взрывы в Харькове
Фото: ГСЧС/Facebook

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