Сегодня, 23 мая, в Харькове утро началось с ракетного обстрела города российскими войсками. Об этом сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Подробнее о взрывах в Харькове и их последствиях — читай далее в материале.

Взрывы в Харькове 23 мая: что известно

По состоянию на 16:00: поисково-спасательная операция продолжается. Известно, что среди погибших 7 человек — пять женщин, мужчина и один человек, пол которого устанавливают. Все погибшие — гражданские, работники типографии. Известно о 21 пострадавшего.

По сообщению Олега Синегубова, в результате удара россиян КАБами по Дергачам известно о 13 раненых. Четверо человек госпитализированы.

По сообщениям Синегубова, в городе было слышно около пятнадцати взрывов, первые из которых прозвучали ориентировочно в 10:27. На данный момент в Харькове уже более шести часов продолжается воздушная тревога.

Обновлено в 13:33. По данным Национальной полиции Украины количество погибших в Харькове возросло до семи человек. 16 граждан ранены.

Обновлено в 13:20. По информации руководителя областной прокуратуры Александра Фильчакова, во время ракетного удара пятеро погибших находились на рабочем месте, в типографии в Основянском районе Харькова.

Мэр города сообщил, что сейчас есть подтвержденная информация об ударах по транспортной инфраструктуре и одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением Харькова.

Еще один из ударов по Харькову пришелся по гражданскому предприятию, которое занимается печатью. Там зафиксировано возгорание цеха с бумагой.

Предварительно, били россияне из ракет С-300, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире марафона Суспільне.Студія.

Последствия ракетной атаки Харькова 23 мая

Более 15 взрывов! Ракетная атака по Харькову — есть погибшие и пострадавшие / 4 Фотографии

По состоянию на 13:00 в городе продолжается воздушная тревога и сохраняется угроза ударов. Смотри карту воздушных тревог, чтобы понимать, когда в твоем городе есть угроза обстрела.

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