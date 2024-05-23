Війна в Україні

Понад 15 вибухів! Ракетна атака Харкова — є загиблі та потерпілі

Діана Просяник, редакторка сайту 23 Травня 2024, 12:12
Вибухи у Харкові
Фото: ДСНС/Facebook

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