Сьогодні, 23 травня, у Харкові ранок почався з ракетного обстрілу міста російськими військами. Про це повідомив харківський міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Детальніше про вибухи у Харкові та їх наслідки — читай далі у матеріалі.

Вибухи у Харкові 23 травня: що відомо

Станом на 16:00: пошуково-рятувальна операція триває. Відомо, що серед загиблих 7 людей — п’ятеро жінок, чоловік та одна людина, стать якої встановлюють. Усі загиблі — цивільні, працівники друкарні. Відомо про 21 потерпілого.

За повідомленням Олега Синєгубова, внаслідок удару росіян КАБами по Дергачах відомо про 13 поранених. Четверо людей госпіталізовані.

За повідомленнями Синєгубова, у місті було чути близько п’ятнадцяти вибухів, перші з яких пролунали орієнтовно о 10:27. На цей момент у Харкові вже понад шість годин триває повітряна тривога.

Оновлено о 13:33. За даними Національної поліції України кількість загиблих у Харкові зросла до сімох осіб. 16 громадян поранено.

Оновлено о 13:20. За інформацією керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова, під час ракетного удару п’ятеро загиблих перебували на робочому місці, у друкарні в Основ’янському районі Харкова.

Мер міста повідомив, що нині є підтверджена інформація щодо ударів по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням Харкова.

Ще один з ударів по Харкову прийшовся по цивільному підприємству, яке займається друком. Там зафіксовано загоряння цеху з папером.

Попередньо, гатили росіяни з ракет С-300, повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в ефірі марафону Суспільне.Студія.

Наслідки ракетної атаки Харкова 23 травня

Понад 15 вибухів! Ракетна атака Харкова — є загиблі та потерпілі / 4 Фотографії

Станом на 13:00 у місті триває повітряна тривога та зберігається загроза ударів. Дивись карту повітряних тривог, щоб розуміти, коли у твоєму місті є загроза обстрілу.

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