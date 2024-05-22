Піхотні атаки малими групами! Як змінились ворожі штурми у Харківській, Запорізькій та Донецькій областях

Хоч увага українців часто прикута до тих напрямків, які вважаються найгарячішими, ворог не покидає своїх спроб захопити українську землю на будь-якому відтинку фронту. Тож попри активні бойові дії на прикордонні Харківської області, не припиняються ворожі штурми й у Запорізькій та Донецькій областях.

Пресофіцер 14 бригади Червона Калина ЗСУ Микола Коваль і речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій в ефірі марафону Єдині новини розповіли про ситуацію на фронті та теперішню тактику дій ворога.

Микола Коваль розповів, що ворог не покидає спроб просунутись в районі Роботиного та Вербового, тож штурми росіян тривають.

І хоч поки накопичення чи активізації противника на цьому напрямку не спостерігається, за словами пресофіцера, російські окупанти й надалі намагаються ширити дезінформацію, зокрема й про нібито захоплення Роботиного.

Але Роботине повністю під вогневим контролем українських військових, Сил оборони України.

Стосовно тактики та дій ворога, Микола Коваль помітив, що загарбники почали менше або взагалі не використовують броньовану техніку.

Тому що розуміють, що вона одразу буде знищена. Усі спроби штурмів — безуспішні. Тому що наша аеророзвідка працює, наші пілоти FPV-дронів дуже влучно б’ють по ворожій піхоті.

Лише за десять минулих днів пресофіцер нарахував знищення близько 30 осіб ворожої піхоти, які вдалось ліквідувати захисникам на цьому напрямку. Військовий вважає, що діють найбільш ймовірно регулярні війська. Хоча й не може виключати, що противник міг поповнити свої військо й мобілізованими.

Микола Коваль також додав, що помітно — ворог найчастіше застосовує малі групи піхоти для штурмів тих позицій, які вони вже втратили.

Проте українським захисникам вдається відбивати атаки росіян, зокрема завдяки аеророзвідці, яка дає можливість побачити заздалегідь, звідки та у якій кількості наступає ворог. Та успішно боротись проти загарбників вдається лише в комплексі з застосуванням як аеророзвідки, так і артилеристів та операторів дронів.

Дмитро Лиховій додав, що загалом на фронті за 20 травня відбулось 112 бойових зіткнень.

Це майже на півсотні менше, ніж цього дня тиждень тому.

За уточненою інформацією, вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах шість ракетних ударів, 52 авіаудари, зокрема із застосуванням 62 керованих авіабомб. Здійснив понад 970 ударів дронами-камікадзе. Вчинив понад чотири тисячі обстрілів, зокрема понад 120 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії. Загалом на напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема в районах населених пунктів Вовчанськ і Стариця.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на Харківському напрямку понад 260 осіб вбитими та пораненими, а також 52 одиниці озброєння та військової техніки. З неї знищено 29 одиниць, пошкоджено 23 одиниці.

Найгарячіша ситуація наразі на Покровському напрямку, де захисники відбили 37 атак ворога. Уже традиційно окупанти намагались витіснити українських захисників із застосуванням авіаційних бомб.

Та борються наші захисники проти російських окупантів не лише на суші, але й у морі. Читай, що відомо про знищення останнього носія Калібрів у Криму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.