Пехотные атаки малыми группами! Как изменились вражеские штурмы в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях

Хотя внимание украинцев часто приковано к тем направлениям, которые считаются самыми горячими, враг не покидает своих попыток захватить украинскую землю на любом отрезке фронта. Несмотря на активные боевые действия на пограничные Харьковской области, не прекращаются вражеские штурмы и в Запорожской и Донецкой областях.

Пресофицер 14 бригады Червона Калина ВСУ Николай Коваль и спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лыховий в эфире марафона Єдині новини рассказали о ситуации на фронте и нынешней тактике действий врага.

Николай Коваль рассказал, что враг не оставляет попыток продвинуться в районе Работиного и Вербового, поэтому штурмы россиян продолжаются.

И хотя пока накопления или активизации противника на этом направлении не наблюдается, по словам пресс-офицера, российские оккупанты и дальше пытаются распространять дезинформацию, в том числе о якобы захвате Роботиного.

Но Работино полностью под огневым контролем украинских военных, Сил обороны Украины.

По поводу тактики и действий врага, Николай Коваль заметил, что захватчики начали меньше или вообще не используют бронированную технику.

Потому что понимают, что она сразу будет уничтожена. Все попытки штурмов безуспешны. Потому что наша аэроразведка работает, наши пилоты FPV-дронов очень метко бьют по вражеской пехоте.

Только за десять минувших дней пресс-офицер насчитал уничтожение около 30 человек вражеской пехоты, которых удалось ликвидировать защитникам на этом направлении. Военный считает, что действуют наиболее вероятно регулярные войска. Хотя и не может исключать, что противник мог пополнить свои войска и мобилизованными.

Николай Коваль также добавил, что заметно — враг чаще всего применяет малые группы пехоты для штурмов тех позиций, которые они уже потеряли.

Однако украинским защитникам удается отбивать атаки россиян, в частности, благодаря аэроразведке, позволяющей увидеть заранее, откуда и в каком количестве наступает враг. Но успешно бороться против захватчиков удается только в комплексе с применением как аэроразведки, так и артиллеристов и операторов дронов.

Дмитрий Лыховий добавил, что всего на фронте за 20 мая произошло 112 боевых столкновений.

Это почти на полсотни меньше, чем в этот же день неделю назад.

По уточненной информации, вчера враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов, 52 авиаудара, в том числе с применением 62 управляемых авиабомб. Совершил более 970 ударов дронами-камикадзе. Совершил более четырех тысяч обстрелов, в том числе более 120 обстрелов с применением реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. В общей сложности на направлении произошло пять боевых столкновений. Бои шли, в частности в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 260 человек убитыми и ранеными, а также 52 единицы вооружения и военной техники. Из нее уничтожено 29 единиц, повреждено 23 единицы.

Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где защитники отбили 37 атак врага. Уже традиционно оккупанты пытались вытеснить украинских защитников с применением авиационных бомб.

Но борются наши защитники против российских окупантов не только на суше, но и в море. Читай, что известно об уничтожении последнего носителя Калибров в Крыму.

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