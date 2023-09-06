В ночь на 6 сентября 2023 года Россия совершила очередную атаку на Украину. Воздушная тревога звучала в разных регионах Украины, в том числе в столице. Мы расскажем о взрывах в Киеве 6 сентября 2023 года и что известно о последствиях.

Взрывы в Киеве 6 сентября 2023 года: что известно

В Киевской городской военной администрации сообщили, что атака на Киев была комбинированной.

По предварительной информации, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно, баллистического.

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Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

По предварительным данным, в Киеве нет жертв и разрушений.

Взрывы в Киевской области 6 сентября 2023 года: что известно

Киевская областная военная администрация во время воздушной тревоги рассказала о работе ПВО. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что произошло возгорание на территории торгового предприятия, оно возникло в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Комбинированная атака на столицу: что известно о взрывах в Киеве 6 сентября / 2 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 6 сентября 2023

В ПС ВСУ сообщили, что ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:

семь ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55;

одну баллистическую ракету Искандер-М;

25 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушные цели:

семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну баллистическую ракету Искандер-М;

15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Наши военные уничтожают не только вражеские цели в воздухе, но врага в боях. Их успехи можно увидеть на карте боевых действий в Украине онлайн.

Фото: ГСЧС

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