Комбинированная атака на столицу: что известно о взрывах в Киеве 6 сентября

В ночь на 6 сентября 2023 года Россия совершила очередную атаку на Украину. Воздушная тревога звучала в разных регионах Украины, в том числе в столице. Мы расскажем о взрывах в Киеве 6 сентября 2023 года и что известно о последствиях.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что атака на Киев была комбинированной.
По предварительной информации, из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно, баллистического.
Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.
Все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.
По предварительным данным, в Киеве нет жертв и разрушений.
Киевская областная военная администрация во время воздушной тревоги рассказала о работе ПВО. Впоследствии в ГСЧС сообщили, что произошло возгорание на территории торгового предприятия, оно возникло в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено.
В ПС ВСУ сообщили, что ночью 6 сентября 2023 года противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.
Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей:
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 23 воздушные цели:
Наши военные уничтожают не только вражеские цели в воздухе, но врага в боях. Их успехи можно увидеть на карте боевых действий в Украине онлайн.
Фото: ГСЧС
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