Десять жителей пытаются восстановить родное село: как выживает уничтоженное Благодатное в Николаевской области

Село Благодатное в Николаевской области полностью уничтожено оккупантами. Сейчас в свои разбитые дома начинают возвращаться люди.

До полномасштабной войны это было богатое фермерское село, поэтому местные самостоятельно берутся к ремонту побитой техники, чтобы иметь урожай и восстановить фермерство.

Только месяц назад в селе появился свет, воды до сих пор нет. Местные рассказывают, что ждут помощи, потому что собственноручно восстанавливать технику и полностью разрушенные дома им не под силу.

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Один из жителей Благодатного Виктор показывает обстрелянные тракторы, которые он восстанавливает своими силами. Местные взялись, прежде всего, за ремонт сельскохозяйственной техники, чтобы иметь хоть какой-то урожай и деньги на восстановление домов. Виктор говорит, что обещали им многое, но помощи до сих пор нет. Люди занимаются всем без помощи других.

Сейчас в селе и в разбитых домах остаются жить десять человек, а до полномасштабной войны было почти 500 жителей.

Тракторист Константин также одним из первых вернулся в село. Показывает, что осталось от его дома. Говорит, только в прошлом году сделали ремонт, от него не осталось ничего. Говорит, что после российских обстрелов к дому нельзя было подойти, многое пришлось вывозить. А вся техника мужчины, на которой он работал в поле, сожжена.

Живёт Константин в уцелевшем гараже, в нем он будет зимовать. А на сокрушенном дворе завел себе небольшое хозяйство: свиней и корову. Жители надеются на помощь, потому что самостоятельно поднять село из руин не смогут.

Восстановления ждет не только Николаевская область. Ранее мы рассказывали, что жители Киевской области до сих пор ждут восстановления по программе UNIRED24.

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