Десятеро жителів намагаються відновити рідне село: як виживає вщент знищене Благодатне на Миколаївщині

Село Благодатне на Миколаївщині повністю знищене окупантами. Зараз до своїх потрощених домівок починають повертатися люди.

До повномасштабної війни це було заможне фермерське село, тому місцеві самотужки беруться до ремонту понівеченої техніки, щоб мати урожай і відновити фермерство.

Лише місяць тому в селі з’явилося світло, води немає досі. Місцеві розповідають, що чекають на допомогу, бо власноруч відновлювати техніку і вщент зруйновані будинки їм не під силу.

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Один із жителів Благодатного Віктор показує обстріляні трактори, які він відновлює самотужки. Місцеві взялися насамперед за ремонт сільськогосподарської техніки, щоб мати хоч якийсь урожай та гроші на відбудову. Віктор каже, що обіцяли їм багато, але допомоги досі немає. Люди займаються усім самостійно.

Зараз у селі й у розбитих будинках залишаються жити десятеро людей, а до повномасштабної війни жило майже 500 осіб.

Тракторист Костянтин також одним із перших повернувся до села. Показує те, що залишилося від його будинку. Каже лише минулого року зробили ремонт, від нього не залишилося нічого. Говорить, що після російських обстрілів до будинку не можна було підійти, багато чого довелося вивозити. А уся техніка чоловіка, на якій він працював у полі, випалена.

Живе Констянтин у вцілілому гаражі, у ньому він зимуватиме. А на розтрощеному подвір’ї завів собі невелике господарство: свиней та корову. Жителі сподіваються на допомогу, бо самотужки підняти село з руїн не зможуть.

На відбудову чекає не лише Миколаївщина. Раніше ми розповідали, що жителі Київщини досі чекають на відбудову за програмою UNIRED24.

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