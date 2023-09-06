Війна в Україні

Комбінована атака на столицю: що відомо про вибухи в Києві 6 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2023, 08:33
Вибухи у Києві сьогодні 6 вересня 2023: що відомо

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