У ніч на 6 вересня 2023 року Росія здійснила чергову атаку на Україну. Повітряна тривога звучала у різних регіонах України, зокрема у столиці. Ми розповімо про вибухи у Києві 6 вересня 2023 та що відомо про наслідки.

Вибухи у Києві 6 вересня 2023: що відомо

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що атака на Київ була комбінованою.

За попередньою інформацією, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55. Одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно, балістичного.

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Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами й засобами ППО.

За попередніми даними, у Києві немає жертв та руйнувань.

Вибухи у Київській області 6 вересня 2023: що відомо

Київська обласна військова адміністрація під час повітряної тривоги розповіла про роботу ППО. Згодом у ДСНС повідомили, що сталося загоряння на території торговельного підприємства, воно виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено.

Комбінована атака на столицю: що відомо про вибухи в Києві 6 вересня / 2 Фотографії

Робота ППО у ніч на 6 вересня 2023

У ПС ЗСУ повідомили, що вночі 6 вересня 2023 року противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

сім ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету Іскандер-М;

25 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 23 повітряні цілі:

сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

одну балістичну ракету Іскандер-М;

15 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Наші військові знищують не лише ворожі цілі у повітрі, а й ворога у боях. Їхні успіхи можна побачити на карті бойових дій в Україні онлайн.

Фото: ДСНС

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