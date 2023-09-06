Карта бойових дій 6 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 6 вересня 2023 засіяна тисячами доріг. Захисників вони ведуть у бій, аби потім мати змогу вибрати іншу — свою дорогу додому.

Та поки бої тривають й ні на хвилину не вщухають, наші оборонці тримають фронт і під обстрілами ворожими звільняють рідну землю.

Слідкувати за досягненнями українських захисників, які їм даються кров’ю та потом, можна у зведеннях Генштабу ЗСУ та Інституту вивчення війни. А щоб вони тішили щоденно — потрібно на додачу підтримувати наших оборонців.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська вели наступальні дії та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на західному кордоні Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 32 авіаційних удари, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Сидорівки Сумської області та Удів, Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Клюси, Карповичі, Бучки Чернігівської області, Зноб-Новгородське, Ромашкове, Бугор, Ворожба, Веселівка, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Нестерне, Чорне Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Масютівка, Кучерівка, Кислівка, Берестове, Ковалівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Торського, Сіверська та Спірного Донецької області. Продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад десять населених пунктів, серед них Федорівка Друга, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське, Костянтинівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Катеринівка, Веселий Гай Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Водяне, Новоукраїнка, Шахтарське, Урожайне, Федорівка, Шевченко Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного, Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Великомихайлівка, Нікополь, Добра Надія Дніпропетровської області, Новодарівка, Малинівка, Затишшя, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Михайлівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Золота Балка, Республіканець, Одрадокам’янка, Ольгівка, Токарівка, Сонячне Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 12 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один склад боєприпасів противника.

Водночас з’являються повідомлення бійців, що росіяни випробовують невідому хімічну зброю на наших військових. Читай, через що проходять ЗСУ на Донеччині.

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