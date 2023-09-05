Ситуація була критична, росіяни переважали. Як минув штурм бригадою Азов позицій ворога

23 серпня під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту бійці 12 бригади спеціального призначення НГУ Азов провели заздалегідь сплановану операцію, в результаті якої штурмом були взяті відразу чотири позиції противника та вдалося покращити тактичне положення на глибину до 400 м та 500 м по фронту.

Операція штурму Азову — відео зайняття позицій ворога

Першим завданням у військових НГУ Азов було стабілізувати ситуацію, яка була на межі критичної в лісі, розповідає майор та командир 12 бригади спецпризначення Азов Арсен Дмитрик на псевдо Лемко.

Потрібно було підготувати плацдарм для того, щоб наша бригада спокійно зійшла в лісі та зайняла позиції. Паралельно ми планували наступ, бо тактично противник переважав, — каже Лемко.

Підполковник Денис Прокопенко на псевдо Редіс розповів, що наступальна операція була виконана 23 серпня. Акцент операції ставили на швидкість, темп потрібно було підтримувати. Увесь штурм мав зайняти до трьох годин.

Зараз також дивляться

— Ми повинні були зайти, відволікти на себе ворога, провести бій, зачистити ділянку. Потім закріпитися та замінувати її, — каже молодший сержант та командир взводу на псевдо Маямі.

Майор Арсен Дмитрик каже, хлопці відпрацювали на відмінно. Навіть ті, хто отримали поранення, якнайшвидше хочуть повернутися до штурмів. Військові дуже довго готувалися до штурму.

Штурмом одночасно були взяті чотири позиції російських окупантів. Особовий склад 12 бригади проявив себе професійно, мужньо та рішуче. Було знищено 13 російських окупантів, 12 поранено, двоє взяті в полон.

Фото: Бригада спеціального призначення НГУ Азов

Раніше ми розповідали, як росіяни випробовують хімічну зброю на ЗСУ.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.