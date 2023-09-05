Ситуация была критической, россияне преобладали. Как прошел штурм бригадой Азов позиций врага

23 августа, во время выполнения боевого задания на одном из направлений фронта, бойцы 12 бригады специального назначения НГУ Азов провели заранее спланированную операцию, в результате которой штурмом были взяты сразу четыре позиции противника и удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 м и 500 м по фронту.

Операция штурма Азова — видео занятия позиций врага

Первой задачей у военных НГУ Азов было стабилизировать ситуацию, которая была на грани критической в лесу, рассказывает майор и командир 12 бригады спецназначения Азов Арсен Дмитрик с позывным Лемко.

Надо было подготовить плацдарм для того, чтобы наша бригада спокойно сошла в лесу и заняла позиции. Параллельно мы планировали наступление, потому что тактически противник преобладал, — говорит Лемко.

Подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис рассказал, что наступательная операция была выполнена 23 августа. Акцент операции ставили на скорость, темп нужно было поддерживать. Весь штурм должен был занять до трех часов.

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— Мы должны были зайти, отвлечь на себя врага, провести бой, зачистить участок. Потом закрепиться и заминировать его, — говорит младший сержант и командир взвода с позывным Майами.

Майор Арсен Дмитрик говорит, ребята отработали на отлично. Даже те, кто получил ранения, как можно скорее хотят вернуться к штурмам. Военные очень долго готовились к штурму.

Штурмом одновременно были взяты четыре позиции российских оккупантов. Личный состав 12 бригады проявил себя профессионально, мужественно и решительно. Были уничтожены 13 российских оккупантов, 12 ранены, двое взяты в плен.

Фото: Бригада специального назначения НГУ Азов

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