Украина

Ситуация была критической, россияне преобладали. Как прошел штурм бригадой Азов позиций врага

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 сентября 2023, 18:00

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Карта боевых действий 5 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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Юрик, или Дорога, не касаясь земли — история фильма, вызвавшего резонанс среди украинцев
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