Роют подземные ходы и жгут минные поля. Чем занимаются российские оккупанты на южном направлении

На южном фронте наши военные продолжают наступательную операцию. Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал Яне Брензей о количестве пленных россиян, тоннелях-лабиринтах и поджигании минных полей.

Российские оккупанты поджигают минные поля: ситуация на южном фронте

За сутки с 3 на 4 сентября в плен сдались пятеро российских оккупантов. А за период с 1-3 сентября таких случаев было 12. Это гораздо больше, чем обычно. Рассказывают пленные то же, что и всегда — что их обманули и они не хотели воевать.

Также они рассказывают, какие подразделения сюда заходят, где размещены. О моральном состоянии своих войск они не очень хорошего мнения, — говорит Штупун.

Институт изучения войны сообщал, что россияне поджигают минные поля, чтобы остановить продвижение ВСУ. Александр Штупун называет это явление не массовым, потому что такие действия имеют и позитив, и негатив для врага.

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Россияне таким образом сами разминируют свои минные поля. Сейчас достаточно сухая погода, трава возгорается от любых обстрелов. Такая практика применяется с 2014 года.

Враг стягивает резервы с Лиманского и Херсонского направления. Россияне пытаются перебросить из РФ определенные подразделения.

Вторая линия обороны россиян достаточно мощная, все думают, что она слабее. Плотность минных полей меньше, но их количество большое, — говорит Александр Штупун.

Траншеи и окопы не такие крепкие. Это может помочь ВСУ в наступлении, которые понемногу приближаются ко второй линии обороны россиян. Скорее всего, оккупанты создали подземные лабиринты.

Интенсивность обстрелов на Юге значительно выросла. Сейчас они достигли более 800 раз в день.

Враг увеличил не только количество артиллерийских обстрелов, но и авиаударов, он пытается уменьшить украинский наступательный потенциал.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий в режиме онлайн за 5 сентября.

Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

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