Украина

Роют подземные ходы и жгут минные поля. Чем занимаются российские оккупанты на южном направлении

Анастасия Грубрина, редактор сайта 05 сентября 2023, 14:00

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