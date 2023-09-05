Риють підземні ходи та палять мінні поля. Чим займаються російські окупанти на південному напрямку

На південному фронті наші військові продовжують наступальну операцію. Речник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів Яні Брензей про кількість полонених росіян, тунелі-лабіринти та підпалювання мінних полів.

Російські окупанти підпалюють мінні поля: ситуація на південному фронті

За добу з 3 на 4 вересня у полон здалися п’ятеро російських окупантів. А за період з 1-3 вересня таких випадків було 12. Це значно більше, ніж зазвичай. Розповідають полонені те саме, що і завжди — що їх обманули та вони не хотіли воювати.

Також вони розповідають, які підрозділи сюди заходять, які де розміщені. Про моральний стан своїх військ вони не дуже гарної думки, — каже Штупун.

Інститут вивчення війни повідомляв, що росіяни підпалюють мінні поля, щоб зупинити просування ЗСУ. Олександр Штупун називає це явище не масовим, бо такі дії мають і позитив, і негатив для ворога.

Зараз також дивляться

Росіяни таким чином самі розміновують свої мінні поля. Зараз досить суха погода, трава загорається від будь-яких обстрілів. Така практика застосовується ще з 2014 року.

Ворог стягує резерви з Лиманського та Херсонського напрямку. Росіяни намагаються перекинути з РФ певні підрозділи.

Друга лінія оборони росіян досить потужна, усі думають, що вона слабша. Щільність мінних полів менша, але їх кількість велика, — каже Олександр Штупун.

Траншеї та окопи не такі міцні. Це може допомогти ЗСУ в наступі, які потроху наближаються до другої лінії оборони росіян. Найімовірніше окупанти створили підземні лабіринти.

Інтенсивність обстрілів на Півдні значно зросла. Нині вони досягли понад 800 разів за день.

Ворог збільшив не тільки кількість артилерійських обстрілів, а й авіаударів, він намагається зменшити український наступальний потенціал.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій у режимі онлайн за 5 вересня.

Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.